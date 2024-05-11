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  • Okan Buruk kafayı ona taktı! Galatasaray'ın son gözdesi Albert Gronbaek
Spor

Okan Buruk kafayı ona taktı! Galatasaray'ın son gözdesi Albert Gronbaek

Gelecek sezon için nokta atışı transfer yapmak isteyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk2un daha öncede istediği Albert Gronbaek için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekibin oyuncunun transferi için Almanya'dan ve İtalya'dan rakipleri bulunuyor. İşte detaylar...

11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Okan Buruk kafayı ona taktı! Galatasaray'ın son gözdesi Albert Gronbaek
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Bu sezon orta alanın merkezinde ciddi problemler yaşayan Galatasaray transferde gözünü yine bu bölgeye çevirmiş durumda...

Transferin son gününde kadroya katılan Tanguy Ndombele konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğrayan, Sergio Oliveira'dan ise sakatlık ve disiplin problemleri nedeniyle neredeyse hiç katkı alamayan Sarı-Kırmızılılar bu kez hata yapmak istemiyor.

Yeni sezon planlamasında çok titiz davranan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un en çok beğendiği isimlerden biri olan Albert Gronbaek için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.

Alman basınına göre Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

WERDER'LE YARIŞ

Haberde, "Werder Bremen ve Galatasaray, Albert Gronbaek için yarışıyor. Bodo, Danimarkalı orta alan oyuncusu için 10 milyon Euro istiyor" ifadesi kullanıldı.

2024 TEHLİKESİ!

Bu sezon başında Galatasaray'a karşı oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Gronbaek'in 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 21 resmi maçta 8 gol 3 asistlik performans sergileyen genç yıldızın Danimarka formasıyla Euro 2024'te boy göstermesi durumunda çok daha pahalı bir futbolcu haline gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Orta alanda oyunun her iki yönünü de oynayabilen Albert Gronbaek sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ancak Sarı-Kırmızılılar tercihlerini farklı isimlerden yana kullanmıştı.

İTALYANLAR TAKİPTE

Alman basınında yer alan bir başka iddiaya göre ise İtalya'dan 4-5 kulüp Gronbaek'i yakından takip ediyor.

Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için haziran ayından itibaren büyük bir kapışma yaşanabileceği gelen bilgiler arasında.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın bu nedenle elini çabuk tutmak istediği ve kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı belirlendi.

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