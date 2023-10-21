Okan Buruk: Kalitemizle iyi bir sonuç alacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi açıklama yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Dünyada barışın hakim olduğu, insanların ölmediği, özellikle masum insanların ölmediği bir dünya ümit ediyorum." dedi.

"İNŞALLAH İYİ BİR DERBİ OLUR"

Okan Buruk, "Beşiktaş gibi iyi bir takımla oynayacağız. Türkleri nerede kullanacaklarını merak ediyorduk, gördük. Tayfur Bingöl orta sahada tercih edildi. Gedson ile birlikte haraketli bir orta saha oldu. Kaan Ayhan, Manchester United maçında ikili mücadelelerde üstünlüğünü gösterdi. Kazanmak için oynayacağız. Bunun için çok çalışacağız. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ile ikinci maçı, ona da hayırlı olsun. Onlar da kazanmak için çıkacak. İki takım da iyi oynayıp, iyi mücadele edecektir. İnşallah iyi bir derbi izletiriz." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına güvendiğini söyleyen Buruk, "Düşüncelerimizi oyuncularımıza aktardık. Onların kişisel kaliteleri ortaya çıkacak. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ama sonuçta sahada oyuncular en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularıma çok güveniyorum. Mental olarak iyiler. İç sahada kalitemizle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İyi çizgimizi sürdürmek istiyoruz. Üç gün sonra çok önemli Bayern Münih maçı var. Öncelik Beşiktaş maçı. Kazanarak moral bulmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

ZAHA, SANCHEZ, ZIYECH

Okan Buruk ayrıca, "Wilfired Zaha ve Davinson Sanchez ile durumları konuştuk ve Beşiktaş derbisinde oynamak istediklerini söylediler. Hakim Ziyech dün idmanda joker olarak yer aldı. Yarın takımla tam olarak çalışmasını bekliyorum. Bayern Münih maçında oynayacaktır." şeklinde konuştu.