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Spor

Okan Buruk kararını verdi! Derrick Köhn'e izin çıkmadı

Galatasaray gelecek sezon için kadro planlamasını yapmaya başladı. Sarı kırmızılı ekibin başarılı teknik direktörü Okan Buruk, devre arasında transfer edilen Derrick Köhn'ün satışına izin vermedi. İşte detaylar...

31 Mayıs 2024 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Okan Buruk kararını verdi! Derrick Köhn'e izin çıkmadı
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Galatasaray'da ara transferde kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili kulübe teklifler olduğu hatta bir Bundesliga ekibinin 10 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Köhn'ün satışına izin vermediği belirlendi.

TEKLİF YOK, AYRILMAK İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılı yetkililer de 25 yaşındaki Alman sol bek konusunda kendilerine ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığını açıkladı.

Ailesini İstanbul'a getiren Köhn'ün de ayrılmak gibi bir düşünce içine olmadığı belirtildi.

Galatasaray devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Köhn'e 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 senelik sözleşme imzalatmıştı.

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