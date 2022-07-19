Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Orta sahaya yapılan takviyeler ve alınması düşünülen isimler sonrası Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau için ayrılık çanları çalmaya başladı.

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CİCALDAU İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre; yabancı kontenjanını açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Rumen oyuncunun ayrılığına da sıcak baktıkları bildirildi. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde değerlendirileceği kaydedildi.

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OKAN BURUK'TAN OLUMSUZ RAPOR

Edinilen bilgilere göre, deneyimli teknik adam Cicaldau için olumsuz rapor verdi ve gelecek olan tekliflerin değerlendirmeye alınmasını istedi.

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MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Becali de geçtiğimi günlerde verdiği bir demeçte "Okan Buruk bütün oyuncuları kampta görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir." açıklamasını yapmıştı.