Okan Buruk: Kazandığınızda da, kaybettiğinizde tebrik etmeyi bileceksiniz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak şampiyon olmanın bambaşka bir şey olduğunu söyleyerek, "Amacım daha uzun yılar burada çalışmak, Avrupa'da başarılar görmek" diye konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısına katılmamasıyla ilgili soruya ise Buruk, "Kazandığınızda da, kaybettiğinizde tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin kazanmak olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'yi yenerek kutlamanın kutlama olacağı bir gece yaşatmak istiyorduk. Üstün oyunumuzu sonuna kadar da sürdürdük. 23. şampiyonluk ve 3-0 ile bitirdik. İlk maçta da ikinci maçta da iyi olan taraf bizdik. İkincilik yarı yarışı var, Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de puan ortalamaları çok yüksek. Lig kalitesi olarak yukarılara çıkan bir lig. Bunun yanında sürdürdüğümüz 14 maçlık galibiyet serisi oldu. Son 5 maçı da kazanarak bitirdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldık. Hedefimiz sonraki yılın takımı ve Avrupa kupaları. Bu akşam güzel bir kutlama yapacağız" şeklimde konuştu.

"BU GECENİN KAZANANI TÜRK FUTBOLU OLDU"



MKE Ankaragücü maçından sonra şampiyonluğu elde ettiklerini hatırlatan Buruk, "Bu maça hazırlanırken 4-5 oyuncu değiştirdik. Yaş ortalaması da düşük bir takımdık, 5 Türk oyuncu ile oynadık. Bu gecenin kazananı Türk futbolu oldu. Bunu kazanmak içinde ben kenarda, oyuncularım sahada mücadele verdik. Taraftarlarımıza hediye etmek istiyorum. Burada savunma için daha az oynamış Barış, Berkan ve Zaniolo gibi takımda daha aç ve geleceğe dönük oyuncuları düşündüm. Burada tabii ki bu oyuncularla birlikte diğer oyuncuların da dinamizmi arttı. Stada gelirken bile fazla motivasyon yapmaya gerek yok. Maçın başında da ısınmadan döndükten sonra teknik ekibimizin yorumu herkesin çok iyi olduğu yönündeydi" ifadelerini kullandı.

"AMACIM DAHA UZUN YILAR BURADA ÇALIŞMAK, AVRUPA'DA BAŞARILAR GÖRMEK"



Geçen seneden sözleşmesi olduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Ben Galatasaray'da çalışmak için uzun zaman bekledim, bu sene bu bana nasip oldu. Amacım daha uzun yılar burada çalışmak, Avrupa'da başarılar görmek. Zor ve uzun bir yarış. Benim isteğim devam etmek. Yönetimimizle görüştük, uzatma opsiyonum vardı ama onun da önemli yok. Sözleşmeye de gerek yok. Ben ve yönetim burada olmamı istiyor" şeklinde konuştu.

"ZANİOLO BİZİM OYUNCUMUZ"



İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezonki durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Zaniolo bizim oyuncumuz. Performansı çok yüksek bir takımız birçok mevkideki oyuncularımızın talipleri olacaktır. Önümüzdeki sezon elimizdeki kadroyu korumak istiyoruz. Çok fazla oynama yapmadan küçük oyuncu değişiklikleriyle devam etmek istiyoruz. Büyük ve önemli kulüpler almak isteyebilir oyuncuları ama bizim 2-3 haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Elimizdeki oyuncuları kaybedersek diye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"TRANSFERDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"



Önlerinde uzun futbol takvimi olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Milli takıma gidenler 19 Haziran'da maçları bitiriyorlar. Bu oyuncuların tatil yapması gerekiyor, elimizdeki oyunculara da izin vermemiz gerekiyor. Kısa bir zaman sora antrenmanlara başlayacağız. Bütün takımı bir arada başlatma şansınız yok. Yapacağınız transferler, ayrılacaklar bunların bir an önce olmasını bekliyorum. Mesela Icardi çok geç bizde oynamaya başladı. Mata transferin son zamanlarında geldi. Ekibe dahil olmaları uzun zaman sürdü. Transferler için çalışmalarımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'IN HOCASI OLARAK ŞAMPİYON OLMAK BAMBAŞKA BİR ŞEY"



Şampiyonluğu tüm teknik direktörlere hediye etmek istediğini söyleyen Buruk, "Türk teknik direktörleri görmezden geliyoruz. Karşı değilim ama burada Türk teknik adamların haklarını da vermemiz gerekiyor. Geçen sene takımın yaşadığı başarısızlığın altından kalkabilmek kolay değildi. Kadro olarak da değişim yaşandı. Genel olarak baktığımızda eleştiri olacak kaybetsem de eleştireceklerdi. Buraya başarılı olarak geldim bu sene de şampiyonluk Galatasaray ile bana nasip oldu, çok mutluyum. Galatasaray hocası olarak şampiyon olmak bambaşka bir şey. Bu sene çok özel seneydi Cumhuriyet'in 100. yılı. Bir takım şampiyon olacaktı ve biz olduk. Bunun da gururunu yaşıyorum. İnşallah yakaladığımız başarıyı devam ettiririz" diye konuştu.

"BASININ ÖNÜNE ÇIKMAMAK TÜRK KAMUOYUNA SAYGISIZLIKTIR"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek'in yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Okan Buruk, "Keşke burada olsalardı da onlar cevap verselerdi. Kazandığınızda da, kaybettiğinizde tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır. Fenerbahçe puan ortalaması olarak başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş da aynı şekilde. Çekişmeli bir sezon oldu. Deplasmanda da burada da çok iyi bir oyunla yendik, hak edenin kazandığı bir sene oldu. Başka bir şey söyleme zor. Tebrik veya maç öncesi bir karşılama beklemiyorduk. Galatasaray olarak gururluyuz. Bugün eski hocam buradaydı oyundan övgü ile bahsetti. Bu da özellikle benim içi önemliydi" diye cevap verdi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü son olarak "Bu gecenin manşetini ne atardınız?" sorusuna "Hak eden kazandı yazardım. Çünkü bunu net bir şekilde bugün gösterdik. Hep önceden de söylüyordum hedefim Galatasaray'da çalışmak diye. Bunu çok istiyordum bana nasip oldu. Buradaki şampiyonluk da nasip oldu. 'Hak eden kazandığı' için benim manşetim o olurdu" dedi.