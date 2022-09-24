Okan Buruk: Kazanma hırsımızı ortaya koyduk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"GOLLÜ BİR MAÇ OLABİLİRDİ"

"Çok doğru bir seçim oldu bu hazırlık maçı oynamak. Herkese teşekkür ediyorum. İki takım da oynamaya çalıştı. İlk yarı çok gol pozisyonu bulduk. Hazırlık maçı da olsa kazanma hırsımızı ortaya koyduk. Bitiriciliğimiz daha iyi olsa çok gollü bir maç ortaya çıkabilirdi."

"İNŞALLAH DAHA FAZLA SÜRE VERİRİZ"

"Bu atmosferin sebebi yeni gelen oyuncularımızı takıma kazandırmaktı. Kendi akademimizde gelen oyuncular vardı. Metehan ve Baran çok iyi oynadı. Bu bizi sevindiriyor. Altyapı hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla süre verebiliriz."

"ANTRENMANDA DA AYNIYDI"

"Juan Mata'nın performansı?"

"Antrenman performansı da buna benzerdi. Kapanan takımlara karşı ve geçiş oyunlarında da çok kilit pas yapan oyuncu. Çok büyük kupalar kazanmış önemli oyunculardan biri. Tam tersi sanki bunları hiç kazanmamış gibi bir insan. Takıma insani kalitesini de yansıyor. Takımımıza büyük fayda sağlayacak."

"7-8 POZİSYONDAN YARARLANAMADIK"

"Seyirci atmosferinde lig kalitesinde maç olsun istiyorduk. Bugün de bu ortaya çıktı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı olsa da önemli bir sayıyla maçı seyredip destek verdiler. Güzel bir oyun oldu. İstanbulspor da oyun olarak iyi işler yaptı. Oyunun kalitesi iyi oldu. 2 gol attık ama 7-8 pozisyondan yararlanamadık. Bunları da attığımızda bizim için önemli olacak. Bizim için önemli olan konulardan biri Icardi ve Mata'nın bir maç görmesiydi. Midtsjö ve Dubois gibi sakatlık sonrası süre bulamamış oyuncular bugün süre aldılar. Akademimizden oyuncular oynattık. Bugün için en önemli mutluluğumuz buydu. Bugünün geneli bizim için güzeldi. Hazırlık maçı da olsa her maç bizim için önemli. Kazanarak bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum."

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Önemli olan pozisyona girmek, ucu ucuna olsa da goller geliyor. Bitiriciliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bu hafta da çalıştık. Hücum anlamında, üretkenliğimiz yerinde. Bazen o topu içeri atamıyorsun bazen de her geleni atma şansınız oluyor. Bitiricilik konusunda çalışmaya devam edeceğiz."

"ALTERNATİF YOKTU"

"Kanatta çok fazla alternatifimiz yoktu, o yüzden Aanholt'u orada oynattık. Bu ligde düşündüğümüz bir şey değil. Orada Beknaz vardı ama yabancı statüsünde kadromuzda yer alamıyor. Beknaz bizde oynayabilecek statüde değil. Yabancı sayısı ve millilik sayısından dolayı U-21 yaş grubuna girmiyordu. Belki ocak ayından sonra girebilir. Şu an Beknaz kadromuzda oynayamayacak bir oyuncu olduğu için onu devrede aldık."