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Spor

Okan Buruk: Kazanmak için geldik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

21 Ocak 2024 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Okan Buruk: Kazanmak için geldik
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi açıklama yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Ön taraftaki oyuncularımın her biri forvet oynayabilir. Zaha, Mertens, Barış... Kerem yine forvet arkası, hem iki kanatta oynayabiliyor. Oyun içinde bu değişiklikleri yapacağız. Başladığımız gibi bitirme düşüncemiz yok. Ön dörtlüyü mobil kullanacağız. Her maç önemli, her maç zor. Lig çok uzun maraton. Çok maç oynayacağız. Zor deplasmanlardan biri. Trabzonspor tarihiyle çok önemli bir kulüp. Çok zor bir deplasman. Taraftar desteğiyle etkililer ve kendi sahalarında kolay kolay kaybetmiyorlar." dedi.

Okan Buruk, "Biz kendi felsefemizi yansıtmak isteyeceğiz. Oyuncularımızın kalitesine ve dinamizmine ihtiyacımız var. Bizim için en önemli şey bitiricilik. Öndeki 4 oyuncum, çok önemli ve skora gidecek oyuncular. Kalitelelerine, oyun gücüne ve oyun isteğine güveniyoruz. Kazanmak için geldik. İnşallah sonuç bizim için çok güzel olur. Çok güzel bir zemin var. Çok güzel bir stadyum." ifadelerini kullandı.

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