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Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yaptık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, 'Üzerimizde olan baskıyı ne yazık ki kıramadık. Kazanmak için her şeyi yaptık' dedi.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, kendileri için zor bir gece olduğunu belirterek "Maç sonrası üzüntülüyüz. Bir türlü bu eşiği atlayamadık. Kazanmak istiyorduk. Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraftık. Kalemize çok gelemediler, ama ilk pozisyonda golü yedik. Bütün her şeyi iyi yaptık, ama sonlandırmada başarılı olamadık. Oyun kalitemiz, pozisyon almadaki eksiklerimiz, son vuruşları yapamamamız bu sonucu getirdi. Geri düştük, golü bulduk, penaltı kaçırdık. Üzerimize olan baskıyı ne yazık ki kıramadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Denedik, olmadı. Topu içeri atamayınca da kazanamıyorsun. Rakip bir puan için gelmişti, maçın genelinde bunu gösterdi. Maçın sonuna eklenen dört dakika sadece kalecinin geçirdiği dakikalardı. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz" dedi.

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