Okan Buruk: Kendi maçımıza odaklanmalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Stada gelen taraftarlara değinen Buruk, "Her hafta zorlu maçlar, her maçın farklı hikayesi var. Maçı hazırlanırken de bunu yaşıyoruz. Karagümrük'ün son haftalarda topladığı puanlar var, küme düşme korkusu yaşıyorlar. Son haftalarda kendi işimize odaklandık, doğru işler yaptık, performans olarak yukarı gittik. Deplasman gibi bir ortam yok. Deplasmandayız ama bizim seyircilerimiz kendilerine ayrılan sayıyı doldurdular." dedi.

"KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Fenerbahçe'nin puan kaybı durumunda kazanırlarsa şampiyon olacakları sorusuna cevap veren Buruk, "Kazanmak istiyoruz. Rakibimizin maçını düşünmüyoruz. Kazanıp beklemek gerekiyor. İki maç daha var. Hepsi önemli. Her maçı kazanmak zorundayız. 6 puanlık avantaj var ama bunu bir kenara bırakmak gerek. Biz her maçımızı kazanırsak rekorlar kırıyoruz, yüksek puana ulaşıyoruz. Tek düşüncemiz bu ilk maçı kazanmak. Diğer maçtan gelecek haber farklı bir şeye götürebilir bizi ama bizim odaklanmamız gereken kendi maçımız. Konsantrasyon iyi görünüyor. Rakibimiz, her rakibe karşı oynamaya çalışan bir takım. Umarım güzel bir maç olur ve kazanarak geçeriz." sözlerini sarf etti.

"EYSSRIC'E DİKKAT"

Karagümrük'te forma giyen Valentin Eysseric'e dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Buruk, "Kupada da oynadık Karagümrük'le. Ne oynayabileceklerini biliyoruz. Rakipler bize çözüm üretmeye çalışıyor. Bizim bir oyunumuz var. Bizim de kendi çözümlerimiz var. Oynadığımız her maçta aşağı yukarı aynı oynuyoruz. Belli düzenimiz, oyun anlayışımız var. Bilinen şeyler. Herkes birbirini tanıyor, önlemler alıyor. Uzun bir forvetleri var, uzun topları kullanıyorlar, yine Markao'yu kullanacaklar. Pası da deniyorlar. İkisine de hazır olmamız gerek. Eysseric bloklar arası gezen önemli bir oyuncu, topla buluştuğunda etkili. Eysseric, iki kanatlarıyla birlikte önemli. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız. Hedefimiz burada kazanmak. Geçen hafta maçı güzel bitirdik. Oyuncularıma bunu gösterdim. Maçın sonu 6-1'den sonra bile çok iştahlı bir Galatasaray vardı. Geçen hafta bitirdiğimiz gibi bu hafta başlamamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.