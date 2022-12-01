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Spor

Okan Buruk kötü haberi verdi! ''En büyük korkumuz bunlardı''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Sergio Oliveira ve Mauro İcardi'nin sakatlıkları, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ise sözleşmelerinin iyileştirilmesi konusunda önemli açıklamalar yaptı.

1 Aralık 2022 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
Okan Buruk kötü haberi verdi! ''En büyük korkumuz bunlardı''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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SERGIO OLIVEIRA VE MAURO ICARDI'NİN SAKATLIKLARI

Sergio Oliveira ve Mauro İcardi'nin sakatlıkları hakkında konuşan Okan Buruk, "Oliviera'nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi'nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün sonuç gelecek. Rashica'nın kalan bir ağrısı vardı, hala devam ediyor. Emre, Ross ve Hamza'nın sakatlıkları vardı. En büyük korkularımız bunlardı. Maalesef şu an onu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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YUNUS AKGÜN VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLEŞMELERİ

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin yenilenmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Buruk şunları söyledi:

"Yunus ve Kerem'in maddi anlamda iyileştirme için görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar önemli, değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi anlamda mutlu etmek istiyoruz. Onlar Galatasaray'a ait ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular."

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"KADRO GENİŞ OLDUĞU İÇİN İLK DÜŞÜNCEM TRANSFER DEĞİL"

Transferin ilk düşüncesi olmadığını dile getiren sarı kırmızılı teknik adam, "Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferlerimiz, kendi içimizdeki oyuncular olacak. Bu kamp ve hazırlık maçlarında oyuncularımızı göreceğiz. Geniş kadroda az şans verdiğimiz oyuncular olacak. Kendini net olarak gösteremediler, akademiden gelen genç oyuncular var. Belki transfere kalmadan oynayacak oyuncularla transferi yapacağız. Transfere hazırlık yapıyoruz elbette. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz. Ekibimizle beraber çalışmalar devam ediyor. Kadro geniş olduğu için ilk düşüncem transfer değil, elimdeki oyuncuları değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

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