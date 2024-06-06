Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un o açıklamaları...

'KUPALARLA G.SARAY ADASINI DOLDURACAĞIZ'

"Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bi kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez."

'VAN BRONCKHORST, MOURINHO, ABDULLAH AVCI'

"Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor. Transfer çalışmaları başlıyor, Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi."

'ÖZÜR DİLİYORUM'

"Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu, rahatsız olduğum şeyler oldu. Okan Buruk olarak yıllardır verdiğim bir imaj var. Özür dilemek istiyorum. Kimseyi işin içine katmasak da yanlış şeyler olabiliyor. Bu kulüp başkanlarında da futbolcularda da oldu. Bizler örnek insanlarız, Türk futboluna yakışır kişiler olmamız gerekiyor."

'ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR'

"Astroglar, falcılar konuştu. Hiç 'acaba' dediniz mi?"

"Allah'ın dediği olur. O inançta biriyim. Bazen bir maç kaybetmek bile kişisel egolarımızı aşağı çekebiliyor. Futbolun içinde her şey var. Geçen sene iç sahadaki tek mağlubiyeti Giresunspor'a karşı almıştık, bu sezon da Fenerbahçe'ye karşı aldık. Oyunculara şampiyon olacaklarını tekrar anlatmak gerekiyordu, anlattık. Sezon başında son haftaya 3 puan önde gireceğimiz söylense hemen kabul ederdim. Son hafta çok fazla korkum olmadı. Başkanımız hep bizimle birlikte oldu. Son maçta da zaten ne kadar inandığımızı sahada göstermiş olduk."

'YÜZDE 90 ŞAMPİYONUZ DEDİM'

"İki takım da çok az puan kaybetti. Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarındaki son dakika golleri, Fenerbahçe'nin Konya'ya takılıp puanın 6'ya çıktığı hafta 'Tamam' dedim. Son bölüme girildiğinde 'Yüzde 90 şampiyonuz' dediğim hafta oydu."

'DAHA KALİTELİ KADRO KURACAĞIZ'

"Galatasaray takımı yine çok güçlü bir kadro kuracak. Hem ligi hem de Avrupa'yı götürebilecek takımları kurmak kolay olmuyor. Geçen senenin kalitesinin üstünde bir kadro oluşturacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Uzun zamandır çalışıyoruz, güçlü bir listemiz var. Avrupa ve Suudi Arabistan'la yarışacağız transferler için. Bugün başkanımızla tekrar bir araya geldik, transferle ilgili ne yapacağımızı konuştuk. Sağ olsun başkanımız, Galatasaray'ın bütçe anlamında çok güçlü bir şekilde transferlerin içinde olacağını bize aktardı."

"4 POZİSYON VAR'

"Bizim çok önemli Türk oyuncularımız var. 11 yabancı oynatmak zorunda değilsiniz. Bu kolay değil, her sene değişiyor. Kulüplerin buna adapte olması kolay değil gerçekten. Elimizde olan önemli yabancılar var. Bizim için önemli görülen 4 tane pozisyon var."

'ICARDI'NİN KEYFİ İYİ'

"Mauro Icardi ile bugün konuştuk. Önümüzdeki seneyle ilgili planlamamızı ona anlattık. Keyfi çok iyi, önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek, sonra da kampımıza katılacak."

'CIRO İLE DE UZATIYORUZ'

"Mertens ile yenileme kararı aldık. Bizim için önemli bir oyuncu. Tabii Ciro'nun da sözleşmesini uzatmış olacağız, o da iki şampiyonluk gördü. Gülerek diyelim..."

'KADROMUZDA OLACAKLAR'

"Barış'ın fiziksel özellikleri hem savunmada hem de hücumda oynayabilecek düzeyde. Kaan Ayhan da aynı şekilde, birçok yerde bize doğru şekilde verim verdi. Barış ve Kaan bu sezon da kadromuzda olacaklar ve bize destek olacaklar. Berkan da aynı şekilde bize birçok pozisyonda katkı verdi."

'REKABET PUANI YUKARI ÇEKİYOR'

"Hedefler bitmiyor, hep kazanmak istiyoruz. Bu sene ikinci devreye başlarken 'Hedef 19'da 19' demiştim, 19'da 18 yaptık. Hedefimiz tabii ki rekorlar kırmaya devam etmek ama ana hedef şampiyon olmak. Rakibiniz de size yukarı çekiyor. Fenerbahçe bizi yukarıya çeken takım oldu. Bu tür rekabet, puanları yukarı çekiyor."

'ERDEN TİMUR'UN BIRAKMASI ÜZDÜ'

'Erden Timur'un bırakması hepimizi üzüyor. Ben de burada gelip geçiciyim, Galatasaray tarihinde çok önemli isimler gelip geçti. Tek isteğimiz Galatasaray'ın başarısı. Erden Bey de aynı şekilde. Devam etmeyecek ama her zaman Galatasaray'ın başarısını isteyecek. Şu anda Galatasaray taraftarı en mutlu olması gerekn taraftar, biz bir aileyiz. Erden Bey de bu ailenin bir parçası. Daha güçlü, daha pozitif ve daha motive şekilde çalışmalıyız. Artık Erden Bey yok ve bu duruma adapte olmamız gerekiyor. Çok güçlü bir şekilde Galatasaray'a hizmet etmek için hepimiz yanıp tutuşuyoruz. Burada her türlü desteği alıyoruz. Birbirimize sarılmamız gereken zamanlardan biri. Erden Bey de bundan sonraki süreçte Galatasaray için mücadele edecek."

'BU ŞEREFİ 2 YIL DAHA TAŞIYACAĞIM'

"Burada olmak benim için bir hayal. İki sene önce buraya geldiğimde, ilk imzayı attığımda hiç konuşmamıştım zaten. Başkanımıza her şeyi bıraktım, iki senelik yeni bir sözleşme için anlaştık. Bu şerefi 2 yıl daha taşıyacağım. Benim için paha biçilmez bir şey. Oğlum Ali Yiğit bize çok destek oluyor, oyuncu izliyor. Onun için de çok önemli, Florya'da geçirdiğimiz vakit, deplasmanlarda geçirdiğimiz vakit... Bu değeri olmayan bir şey. İnşallah iki senelik kupaların ardından gelecek iki senede de yeni kupalar kazanırız."

'İSMAİL KARTAL TEBRİK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ'

"Söylemlerle, ithamlarla, bize karşı yapılan saldırılarla en sert geçen sezonlardan biri oldu. Sadece Türk futbolu zarar görmedi. Süper Kupa maçına net bir nedeni olmadan çıkılmaması, imaj kırıcı bir şeydi. Biz hep sahada kalmaya çalıştık, kazanmak da var kaybetmek de bu işte. İsmail Kartal, bizim maçtan sonra şampiyon olmamız halinde tebrik edeceğini söylemişti. Galatasaray takımı bileğinin hakkıyla, 102 puanla, hak ederek şampiyon oldu. Galatasaray takımı ilk defa Şampiyonlar Ligi ile birlikte çok güçlü bir sezon geçirmiş oldu ligde. Fenerbahçe'nin sportif olarak çok başarılı olduğunu da söylemeliyiz. Jorge Jesus döneminde de bunu söylemiştim. Bir takım daha iyiydi ve şampiyon oldu. İki takımın da hakkını doğru şekilde vermek gerekiyor. Sadece Fenerbahçe'ye kaybettiğimiz için farklı konuşmalar da oldu. Geçen sene Fenerbahçe'yi 3-0 yenmeseydik yine benzer şeyler konuşulacaktı. Tarih kazananları yazacak. Bu emeğin hakkı verilmesi gerekiyor. Son 6 senede 4 farklı şampiyon var, hepsi hak ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe de şampiyon olursa hak ederek olacak. Diğer türlü populist konuşmak bana çok doğru gelmiyor. Aklı selim insanların da bunu objektif şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Arka arkaya gelen hak edilmiş şampiyonluklar var."

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

"Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı çok daha yarışmacı. Galibiyet almak çok önemli artık. Birinci maç ile sekizinci maçın aynı değerde olacak olması çok önemli. Bayern bu sene Kopenhag maçına yedek ağırlıklı çıkmıştı mesela. Hedefimiz tabii ki önce Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek."

'ARDA TURAN TAT VERECEK'

"Arda Turan'ın Eyüpspor ile birlikte lige önemli bir tat vereceğini düşünüyorum."

'TÜRK TEKNİK ADAMLARA SAYGI ARTMALI'

"Süper Lig'de 17 sezondur Türk teknik adamlar şampiyon oluyor. Türk teknik direktörlere olan saygının artması gerektiğini söylemek gerekir. Bu sene İsmail Kartal da bunu gösterdi. Türk teknik direktörlerin hak ettiklerini biraz daha vermemiz gerekiyor. Çok önemli hocalar geldi bu ülkeye, gelmeye de devam ediyor. Bu sene de hedef tabii ki şampiyonluk 4 takım için de, yarışacağız. Transfer dönemleri çok önemli, bu seneki sıkıntı milli oyuncuların biraz takımlara geç katılması olacak."

'ONLARI KİRALAYACAĞIZ'

"Yusuf Demir, Cicaldau, Morutan ve Ross yabancı statüsünde dönecekler. Önceliğimiz onları tekrar kiralamak. Dönecek Türk oyuncularımızla ilgili kampta karar vereceğiz. Yunus bizim için önemli, Emin Bayram çok önemli bir sezon geçirdi. İkisinin de kalmasını istemiştik, oynamak istedikleri için ayrıldılar. İlk planlamamıza göre 4 pozisyona transfer düşünüyoruz.'

'ONUN NE İSTEDİĞİNE BAKACAĞIZ'

'Zaniolo bizim için çok değerli bir oyuncu ama bakacağız gelen tekliflere, onun ne istediğine. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Satacağımız oyuncularla da kulübe önemli bir gelir girebilir."

'PSİKOLOJİK OLARAK İYİYİZ'

"Çok daha motive olacağımız bir sezon bizi bekliyor. Her şey pozitif, şampiyon olmuş takımız. Psikolojik olarak da gerçekten iyi bir durumdayız, güçlü bir durumdayız."