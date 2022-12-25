Okan Buruk: Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip liderliği Fenerbahçe'den aldıkları maç sonrası konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"LİDERLİĞİ ALMAK SEVİNDİRİCİ"

"Bugün maç öncesi hayalimiz, stadyumu lider terk etmekti. Buna ulaştık, mutluyuz. Şampiyonluk yolunda geriden gelip liderliğı aldık. Sevindirici."

"SURATIMIZ ASILDI"

"Maçın sonu çok istediğimiz gibi bitmeyince suratımız asıldı. Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık."

"3-4-5 ATMAMIZ GEREKİYORDU"

"Oyunun büyük bölümünde, ilk 40 dakikada iyi oyun, net pozisyonlar vardı. Rakibi kaleye getirmedik. İlk yarının son 5 dakikası rakibe şut imkanları verdik. İkinci yarı gol öncesi pozisyonları yakaladık. 3-4-5. golleri atmamız gerekiyordu."

"DAHA İYİ BİTİRMEK GEREKİYORDU"

"Devamında oyuna rakibimizi ortak ettik. Durum 2-2 olabilir dedirtiyorsunuz. Siz de gol yemeyeyim psikolojisine giriyorsunuz. Değişikliklerle kaliteli ayakları oyuna soktuk. Top bizde kalsın, önde baskı yapalım dedik ama sıkıntı yaşadık. Daha iyi bitirmek gerekiyordu maçı. Onlar da emek sarf etti. İstanbulspor'u da oyun olarak kutlamak istiyorum."

"STRESLİ BİTİRDİK"

"Daha erken bitireceğimiz maçı stresli bitirdik. Bunu sezon içerisinde birçok maçta yaşadık. Bu maça özel değil. Bu yüzden puan kayıplarımız oldu. Bunu düzeltmemiz, oyunu bitirmemiz gerekiyor. Doğru şutlar, doğru paslar, doğru oyun olursa kaliteli bir takımız."

"SONUÇ OLARAK LİDER BİZİZ"

"Oyun çok fazla durdu. Hep kolay fauller vardı. Bazen oyunun ritmini iki takım kaybedebiliyor faul düdükleri sonrası. İki takım da bunun sıkıntısını yaşadık. Sonuç olarak lider biziz."

"DAHA İYİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

"Taraftarın önünde lider olmaktı hedefimiz. Maç içinde iştahlı oyun oldu. Çok büyük bölümde yaptılar. Liderlikte tutunmak için daha iyi oynamak zorundayız."

"UZUN SÜRE LİDER OLMAK İSTİYORUZ"

"Bu 11'le ilk maçımız, hazırlık maçı bile oynamadık. Liderlik koltuğunda daha uzun süre oturmak istiyoruz."

"MERTENS İYİ KULLANIYOR"

"Duran topları hep çalışıyoruz, birçok organizasyon yapıyoruz. Bugün Mertens iyi kullandı. Atan oyuncu da çok önemli. Sadece vuranlara bakıyoruz bazen. Mertens iyi kornerler kullandı."

"KAZIMCAN'IN AĞRISI FAZLAYDI"

"Kazımcan'ın bileğinde burkulma var. Onu da net şekilde göreceğiz. Ağrısı biraz fazlaydı."