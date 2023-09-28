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Spor

Okan Buruk lige müthiş başladı!

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk geçen sezonun ilk 6 haftasından 3 puan daha fazla topladı ve son 13 yılın en iyi başlangıçlarından birisine imza attı.

Sabah28 Eylül 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Okan Buruk lige müthiş başladı!
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2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, en son 2009-2010'da 6'da 6 yaparak Süper Lig'e başlamıştı.

Bu sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, ilk 6 haftalar dikkate alındığında son 13 yılın İgor Tudor ile birlikte en iyi başlangıcına imza attı.

Bu periyotta 6 şampiyonluk gören Galatasaray, ligde ilk 6 maçında genelde 13 puan topladı. Okan Buruk, şu anki performansıyla geçen sezona 3 puan fark attı. Böylece kendisini aşmış oldu.

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