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Spor

Okan Buruk, Ljubljana'nın genç oyuncusunu beğendi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Olimpija Ljubljana maçında rakip takımdan genç bir oyuncuyu beğendiği ortaya çıktı.

Takvim10 Ağustos 2023 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Okan Buruk, Ljubljana'nın genç oyuncusunu beğendi
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija'yı 3-0 yenen Galatasaray'da Okan Buruk'un, rakip takımdan bir oyuncuyu çok beğendiği ortaya çıktı.

O İSİM SVIT SESLAR

Tecrübeli çalıştırıcının, 21 yaşındaki solak 10 numara Svit Seslar'ı, hem scout ekibine hem de yöneticilere söylediği ortaya çıktı. Galatasaray karşısında özellikle ilk yarıda çok etkili bir futbol sergileyen Seslar'ın bazı Bundesliga ve Ligue 1 kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği belirtiliyor.

3 YIL DAHA KONTRATI VAR

Okan Buruk'un talimatı sonrasında scout ekibi ve transfer komitesinin Seslar için gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi. 1.86 boyundaki genç futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Sloven futbolcu, ülkesinin U21 takımının formasını giyiyor. Ancak şu ana kadar A takım düzeyinde milli takımda görev yapamadı.

2 YILDIR A TAKIMDA

Futbola ülkesi Slovenya'da Drava Petuj takımında başlayan ve altyapıdayken Olimpija'ya geçen Seslar, 2021'den beri A takımda yer alıyor.

96 MAÇTA 24 GOLE KATKI

Bu sezon 7 maça çıkıp 1 gol, 2 asist yapan orta saha oyuncusu, toplamda 96 maçta boy gösterdi ve 15 gol, 9 asistle oynadı.

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