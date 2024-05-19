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Spor

Okan Buruk: Maç içerisinde de deneyecekler

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesinde yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

19 Mayıs 2024 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Okan Buruk: Maç içerisinde de deneyecekler
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Futbolun içinde kalmalıyız. Maç öncesinde istemediğimiz şeyler oldu. Maç içerisinde de deneyen futbolcular olacaktır. Sahada kalmalıyız. Bunu oyuncularıma tekrar hatırlatacağım." dedi.

Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Buruk, "Fenerbahçe son deplasman mağlubiyetini burada aldı. Fenerbahçe'yi yenerek Galatasaray'a bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Bu maça şampiyonluk heyecanıyla hazırlandık! Geçen sene Fenerbahçe maçına 5 puan farkla çıkmıştık, bu sene ise 6 puanla çıkıyoruz. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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