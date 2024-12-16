Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"DEFANSİF OLARAK MUTSUZUZ"

"Böyle maçlardan sonra şunu diyorsunuz; muhteşemdi. Seyir zevki çok yüksek, çok pozisyon oldu. Seyredenler için muhteşem maç oldu. İki teknik adama sorarsanız, savunma anlamında mutsuzuz. Kötü savunma yaptık. Hem sertliğimiz hem pozisyon almalar... 1-0 öne geçtik, biz taç atarken, ofansta çok fazla kişiyle hareketli olunca devamında geçiş yedik. Maçta bunu çok gördük. Kolay pozisyonlara girdik. Pozisyon sayımız çok yüksek. Verdiğimiz pozisyonlar... Maçın sonu 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı. Abdülkerim için o dokunuş, iyi günlerinden birinde değildi ama o dokunuşla maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray, çok zor bir maça çıktı. Defansif anlamdaki oyuncu sayımız, sakatlıktan dönen oyuncu sayımız, bazı oyuncularımı 20-30 dakika kullanabilecektik. Jakobs'u ve Osimhen'i böyle oyuna aldık. Davinson'u hiç oynatamadık, riske atamadık. Çok zor bir gündü kadro açısından. Kazanarak geçmek önemliydi. Günün sonunda kazandık."

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR GOL YEDİK"

"Bizim tarafımızdan, dışarı çıkan toptan yediğimiz gol... Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık. Ofansta daha iyisini yapabilirdik, daha çok gol atabilirdik. Trabzonspor da en iyi hücum performansını sergiledi. Çok iyi oynadılar. Ozan da orta sahadan destek verdi. İyi oynadılar. Emeklerinden, performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Puan farkını sürdürüyoruz. Bu tür son dakika golleri özgüveni yükseltiyor."

"DRIES MERTENS TÜM TAKIMA ÖRNEK!"

"Mertens bence diğer bütün oyunculara örnek. Hiçbir zaman şunu görmüyorsunuz Mertens'te; hep takım arkadaşını düşünen biri. Bunu tüm takıma yaymak gerekiyor. Oyun içinde bireysel düşündüğümüz yerler oldu. Takımı öne çıkartmamız gerekiyor. Oyuncularımızdan istediğimiz bu. Hücumculardan insanlar gol, asist bekliyor. İnsanlar bazen böyle değerlendiriyor. Gol, asist olunca çok iyi oynadıklarını düşünüyorlar ama gerçek bu değil, gerçek oyun, oyun ne istiyorsa onu yapmaktır. Kendi içimizde fazlalaştırmamız, yaymamız lazım. Takımın performansından, isteklerinden memnunum. Daha iyisini yapmalıyız. Zor bir gündü, kazanarak biterek önemliydi. Taraftarımız maç sonuna kadar destekledi. Onlarla birlikte inanılmaz hava yaratıyoruz. 3-2 geri düşmemize rağmen hızlı şekilde geri döndük."