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Spor

Okan Buruk maç sonu isyan etti! ''Açıklasınlar, aydınlanalım...''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk hakem kararlarına tepki gösterdi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
Okan Buruk maç sonu isyan etti! ''Açıklasınlar, aydınlanalım...''
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Süper Lig'in 27'inci haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrılırken teknik direktör Okan Buruk maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi.

HAKEME TEPKİ!

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde: "İlk yarı çok net bir kırmızı var. Konya maçındaki pozisyonu merak ettik, bugün de çok net bir kırmızı var. Yine çağrılmadı! Bunu bir açıklasınlar, aydınlanalım! VAR mı çağırmıyor, hakem mi gitmiyor? Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunlar neden verilmiyor? Çok merak ediyorum. Bunu belki bize açıklarlar. Sayın Lale Orta belki VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar! Bize de açıklasınlar, biz de öğrenelim. Nereye basarsak kırmızı kart! İki haftada oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Kırmızı çıkması için ayakları mı kırılmalı? Bunu çok merak ediyorum"

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SONLANDIRMAKTI"

Buruk sözlerini şöyle devam ettirdi: "Adana Demirspor'a karşı baskılı oynadık, çok pozisyon vermedik. İkinci yarı daha az ürettik ama maçın genelinde en büyük sıkıntımız sonlandırmaktı. Ceza sahasına yakın 40'a yakın topla buluştuk. Sağ tarafı etkili kullandık. Zaman zaman top kayıplarımız oldu. Maç genel olarak bizim kontrolümüzde gitti ama rakibimiz geçişlerde pozisyonlar buldu."

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