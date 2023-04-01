Süper Lig'in 27'inci haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrılırken teknik direktör Okan Buruk maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi.

HAKEME TEPKİ!

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde: "İlk yarı çok net bir kırmızı var. Konya maçındaki pozisyonu merak ettik, bugün de çok net bir kırmızı var. Yine çağrılmadı! Bunu bir açıklasınlar, aydınlanalım! VAR mı çağırmıyor, hakem mi gitmiyor? Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunlar neden verilmiyor? Çok merak ediyorum. Bunu belki bize açıklarlar. Sayın Lale Orta belki VAR hakemlerine neyin kırmızı olup olmadığını açıklar! Bize de açıklasınlar, biz de öğrenelim. Nereye basarsak kırmızı kart! İki haftada oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Kırmızı çıkması için ayakları mı kırılmalı? Bunu çok merak ediyorum"

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SONLANDIRMAKTI"