Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"SAVAŞ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

"Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik."

"GEREKSİZ, ÜZÜCÜ!"

"Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik."

"BİZ BU SAVAŞTA VARIZ!"

"Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik! Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!"

"HAKEMLER BU İŞİN İÇERİSİNDE!"

"Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok."