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Okan Buruk: Maçın başından sonuna kadar üstündük

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, 'İyi bir futbolla galibiyet aldık' dedi.

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Buruk, çok önemli bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, "Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir takım sahadaydı. Hak ederek kazandık. Bu zamana kadar oynadığımız en iyi oyundu. Daha çok gol atabilirdik. Rakibinde pozisyonları oldu. Hedeflerimizi büyütmek anlamında önemli bir maçtı. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Önümüzdeki haftalara hedeflerimizi büyütmek için sahaya çıkacağız. Futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz aşağılardan uzaklaşmaktı. Bu maç bu anlamda önemliydi. Kazandık şimdi önümüzdeki maçı düşünmeye başladık" diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, rakiplerini tebrik ettiğini belirterek, "Oyunun içerisinde ilk golden sonra pozisyonlarımız var. Direkten dönen toplarımız var. Kaleci Gökhan´ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta önemli bir maç oynayacağız. İçimizde muhasebemizi yaparak bu maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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