Okan Buruk: Mauro Icardi ile vedalaşmadım

Okan Buruk: "Şampiyonluk çok güzel. Çok hızlı geçti. Tatil de hızlı geçti. Bir anda tekrar sezona başladık. Futbolcular tatil yapıyor, teknik adamların işi çok fazla. Fazla tatil yapamadım. Çalışmak da güzel.

Şu andaki en önemli ışık, bana da çok fazla soru geliyor. Burada sizinle birlikte onu da yanıtlarız. Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı...

"YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Farklı bir sezon. Bana sorsanız, geçen sezonki hızımızla devam etmek isterdim. Devam edelim diye isterdim. Maalesef bitti. Kiralık olan oyuncular, sözleşmesi bitenler, bazıları bizimle devam etmiyor, biz bazılarıyla devam etmiyoruz. Yeniden başlıyoruz

'EN ÖNEMLİ IŞIK TRANSFERLER'

'Şu andaki en önemli ışık transfer, bana da çok fazla soru geliyor. Burada sizinle birlikte onu da yanıtlarız. Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı...'

"BIRAKTIĞIMIZ YERİ YAKALAYACAKLAR"

"Birçok oyuncumuz hazır geldi. Dezavantaj tatilin kısa olması, ama bizim için avantajı çok fazla bir şey kaybetmeden geldiler. Bıraktığımız gibi olmasa da orayı çok çabuk yakalayacak'

"ÜZERİMİZDE BASKI VAR"

"Galatasaray'ın teknik direktörünüsünüz, üzerinizde hep baskı olacak. Geçen sene benim için önemli bir tecrübe. O tecrübelerden faydalanacağız. Hazırlık maçlarını bile kazanmak zorundayız. Bununla bir kere yüzleşmek gerekiyor. Buna hazır olmak gerekiyor. Ben de mental olarak kendimi hazırlıyorum. Yeni bir sene başlıyor, yeni hedefler var. Bu hedeflere de geçen sene gibi hazırlanmamız gerekiyor. Artımız, geçen sene hepimiz çok geldik. Çok hızlı bir süreçti bizim için. Bu sene daha çok oyuncumuz var. Nerelerin eksik olduğu daha net belli. Aynı heyecan, tutku devam edecek. Galatasaray taraftarının beklentisini de çok fazla yükselttik. Bu da bizim için önemli bir sorumluluk"

'TIELEMANS AÇIKLAMASI'

"Tielemans biraz espriydi. Gerçekten bu seneki kadro, son yıllarda Galatasaray'ın oluşturduğu en iyi kadrolardan biriydi. Başkanımızın, yönetimin, Erden Bey'in çok büyük emeği var. Buraya gelirken bunu ortaya koydular. Yaptıklarıyla da gösterdiler. Teknik adam olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım."

"TÜRKİYE İLK OPSİYON OLMUYOR"

Bizim işimiz oyuncu seçmek, kadroyu oluşturmak, kadro mimarısı, onun yanında kadroyu idare etmek. En maksimum performansı alabilmek. Bazen alabiliyorsunuz, bazen alamıyorsunuz. Çok geniş bir kadro var. Beklenti şimdi de inanılmaz yüksek. Bu da normal. Bununla ilgili de çok çalışıyoruz. Bu sene farklı bir sene. Bunun altını çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan diye bir şey var. Bütün futbol piyasası etkileniyor. Kulüpler de oradan teklif bekliyor. Zaten bu mevsim, transferin başı çok zor. Türkiye burada hep diğer opsiyon olmuştur.

"ARABİSTAN'A ÇOK İYİ OYUNCULAR GİDİYOR"

'Suudi Arabistan'a çok iyi oyuncular gidiyor. Arabistan'ı orada ayırmak lazım. Seyirci de var. Katar'da, Dubai'de seyircili maçlar görmüyorsunuz. Oradaki ortam futbolcuların ilgisini çekebiliyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak farklı bir şey ama çok ekstrem paralar üzerinden konuşuyoruz. Arada 2-3M€ farklar yok. 10 katı, 20 katı. Çin vardı, 3 katı maksimum paralar oluyordu. O bile oyuncuların dikkatini çekiyordu.'

"SABIRLI OLMAK GEREKİYOR"

'Transfer yapmak bu dönem için zordu. Şimdi bu furya ile birlikte daha da zorlaştı. Biraz beklemek, sabırlı olmak gerekiyor. Transferde en önemli şey, geçen sene de onu yaşadık. O arada maç da kaybedebilirsiniz ama uzun vadede baktığınızda doğru kadro kurmak istiyorsanız biraz sabra ihtiyaç var.'

"BOEY VE NELSSON GELİYOR"

"Türkiye özellikle Eylül'ün ortasına kadar transferi uzattı. Oraları çok beklemek istemiyorsunuz, Eylül başında Avrupa listelerini de veriyorsunuz. Orayı çok fazla beklemek istemeseniz de beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bizim avantajımız, geçen senedeki kadromuzu koruyabiliyoruz. En azından savunmamız duruyor. Orta sahamız duruyor. Şu anda bizim oyuncumuz hepsi. Hiçbir oyuncu için bilemezsin ama onlarla birlikte ilk maça başlayacağız. Boey ve Nelsson katılıyor. En azından iyi bir kadromuz var. Birinci maça çıkacak iyi bir oyuncu grubumuz var."

"ÇOK FARKLI PARALAR İSTENİYOR"

"Elimizde sol bekte Kazımcan var, çok iyi bitirdi, ligin son maçında sahanın en iyilerindendi. Yine Leo Dubois, elimizdeki oyunculardan biri. Oraya bir oyuncu katmak istiyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu bizim elimizde değil. Şu anda ilgilendiğimiz oyuncular, serbest olmadığı için, serbest statüdeki oyuncu da imza parası istiyor. Çok farklı paralar ortaya çıkabiliyor. Bunun için zaten Erden Bey büyük bir mesai harcıyor."

AUBAMEYANG AÇIKLAMASI

"Chelsea'de çok fazla oyuncu var diyorduk, hepsi ayrılmaya başladı. Aubamayeng'la ilgili gelişme olmadı. O tür bir oyuncuyu kadronuzda istersiniz. Biz orada her şeyimizi Icardi üzerine kurduk. Icardi ile birlikte kimi kullanabiliriz, bu bizim için çok önemli. O tip çok önemli. O tür kalitede her oyuncuyu istersiniz. İkisi bir arada oynayabilecek mi, olmazsa tek başına oynayabilecek mi, kanatta oynayabilecek mi, çift forvet oynayabilecek mi, bunlar çok önemli."

"İKİNCİ FORVET OLACAK"

'Icardi olursa, hem ikinci forvet olacak. Hem de farklı yerlerde oynayabilecek oyuncular ilk tercihimiz. Ama bazen bunu da bulamıyorsunuz. Belki direkt bir ikinci adam alacağız. Çok uzun bir sene olacak. Herkesi net bir şekilde kullanacaksınız. Geçen sene genel olarak çok fazla aynı oyuncularla devam ettik, bu sene maç takvimi daha kalabalık olacak. 20 takımlı lig, bu sene aralar da yok. Çok fazla maçın olduğu bir sene olacak.'

"ICARDI İLE VEDALAŞMADIM"

Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici.

"ICARDI ÇOK MUTLUYDU"

'Yaşadığın yer, oynadığın stadyum, taraftarın yarattığı ambiyans, dışarıda size olan ilgi çok önemli şeyler. Icardi uzun yıllardır yaşamadığı mutluluğu burada yaşadı belki. Bunu parayla satın alamazsınız. Bu duyguyu yaşamak, hala Türkiye'nin birçok yerinden videolar görüyoruz, çocukların onun şarkısını söylediği, bu etkenlerden biri olacak diye düşünüyorum. Bir de çok mutluydu. Takım içinde mutluydu, antrenmanda mutlu, maçta mutlu. Oyun olarak güçlü bir oyun. Galatasaray güçlü bir oyun oynadı. Bunların hepsi bence çok önemli etkenler.'

"GELEN TEKLİFİ BİLMİYORUZ"

'Ailesi de burada mutluydu. Yaşantı olarak, ilgi olarak sıkıntı yok. Belki bu paranın önüne geçebilir ama aradaki farklar ne olacak onu bilmiyoruz. Normal şartlarda Paris'ten alacağı maaşla, Galatasaray'dan alabileceği maaşlar birbirine yakın olabilirdi. Ama şu andaki Suudi Arabistan gerçeği ile birlikte ne kadar teklif geldi net olarak bilmiyoruz.'

ICARDI - ARABİSTAN

'20-25'lerin doğru olduğunu biliyoruz. Ama son çıkan şeylerin ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir ilgi var. O ilgiyi de çekebilecek kalitede, yetenekte çok önemli bir oyuncu.'

"25'İNDE ICARDI SAHADA OLABİLİR"

"25'inde Icardi'yi sahada görme ihtimalimiz var. Ümidimiz o. Kulüp elinden geleni yapıyor. Sonuçta oyuncunun kendisi ve kulübü de var. Galatasaray elinden geleni yaptığını görüyoruz. Bu da inşallah kısa bir zamanda sonuçlanır. Ümidimiz ilk maça yetiştirmek. İlk maç olmaz, ikinci maç olur. Daha sonraki tur olur, bunların hepsi seçeneklerden. Tek başına bizim elimizde olan bir şey değil. Kulüp elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mauro ile konuşmadık daha."

"ERDEN TİMUR LONDRA'DA"

Okan Buruk: "Onu ihtimal olarak çok fazla düşünmek istemesek de plan devam ediyor. Oraya birini almak zorundasınız. Bununla ilgili de hazırlığımız var. Beklememiz gerekebilir. Ama belki en azından bir forvet içeriye katarsak, ondan sonraki bölümde hem Icardi'yi hem bir sonrası için karar veririz. Geçen sene lige başladığımızda 3 tane forvet oyuncumuz vardı. Belki yine 3 forvetle başlaycağız. Bu sürece, seçeneklere kalmış bir şey. Bir kere işin üstündeyiz. Erden Bey Londra'da, net bir şekilde çalışıyoruz. Biz burada çalışıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Her mevkiyle ilgili hazırlık yapıyoruz."

VEDAT MURIQI SÖZLERİ

'Vedat Muriqi ile hiç konuşmadım. İnsan olarak çok seviyorum. Rize'de çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdi, büyük ihtimal orada devam edecek.'

Icardi gibi bir oyuncu bulmak gerçekten çok zor. O yüzden önemli, o yüzden istiyoruz. Burada taraftarın ona olan sevgisi çok önemli. O kalitede bir oyuncu bulmak çok zor. Galatasaray'ın çabası da bu anlamda devam ediyor.

"ICARDI BULMAK ZOR"

Icardi gibi bir oyuncu bulmak gerçekten çok zor. O yüzden önemli, o yüzden istiyoruz. Burada taraftarın ona olan sevgisi çok önemli. O kalitede bir oyuncu bulmak çok zor. Galatasaray'ın çabası da bu anlamda devam ediyor.

GELEN TEKLİFLER, AYRILMA İSTEKLERİ"

Elimizdeki oyuncu, kadro, onun yanında eksik olan bölgelerimiz. Onun yanında da gelişmeler. Devamında bazen siz oyuncuyu düşünmüyorsunuz, bazen oyuncu ayrılmak istiyor. Oyunculara gelecek teklifler. Oyuncuların burada ayrılma talebi. Çok yüksek bir teklifte kulübün gelir elde talebi ortaya çıkabiliyor. Ama bizim ana belli olan yerimiz, bir santrfor bölgesi, en az 2 oyuncu. Forvet arkasında da, bizim sistemimize uygun. Onun dışında sol bek, bir opsiyon.

"NELSSON VE BOEY KALSIN İSTİYORUM"

Nelsson ve Boey çok iyi bir sezon geçirdiler. Birçok oyuncu çok iyi bir sezon geçirdi. Bazı mevkiler daha zor. Mesela sağ bek bulmak biraz daha zor. Birçok kulüp arayışa geçebiliyor. Şimdi veya bir ay sonra geçebiliyor, transferin bitiminde geçebiliyor. Birçok şey var. Bizim Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başarılı olabilmemiz için bu oyuncularla devam etmemiz gerekiyor. İlk amacımız bu ama gelecek teklifler. Ama ana amacımız bu oyuncularla devam etmek. 25'inde ilk maçıma çıktığımda Sacha Boey ve Nelsson'un sahada olmasını istiyorum.

"KADROYU KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Uzun zamandır çalışıyoruz. Devre arasında da çalıştık. Mayıs ayında da oyuncu seyrediyorduk. Bunların hepsi bizim kendi içimizde hazır. Transfer işi, oyuncunun, oynadığı kulübün de vereceği cevaplar çok önem kazanıyor. Daha iyisi de çıkabilecek. Ama bunların çıkması bu ay değil. Takımlar antrenmanlara başlamadı. Belki kampa gidecek, kamp sonunda karar verecek. Ben kendi açımdan düşündüğümde Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorsam, çok önemli bir para, taraftarın beklentisi var. Biz elimizdeki kadroyu korumak zorundayız ve ekleme yapmak, eksiklerimizi kapatıp eleme turlarını oynamak zorundayız.

PAREDES AÇIKLAMASI

"Sol bekte 7-8 oyuncu var listemizde. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Ofansif olarak güçlü bir oyuncu. Başakşehir'de bize karşı oynadı, 2 gol attı. Ofansif yönde çok etkili bir oyuncu. Duran top da etkili kullanan bir oyuncu. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. Orada birçok alternatimiz var."

SOL BEK TRANSFERİ

"Sol bekte 7-8 oyuncu var listemizde. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Ofansif olarak güçlü bir oyuncu. Başakşehir'de bize karşı oynadı, 2 gol attı. Ofansif yönde çok etkili bir oyuncu. Duran top da etkili kullanan bir oyuncu. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. Orada birçok alternatimiz var."

"AYNI OYUNU DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM"

Aynı oyun üzerinden devam etmek istiyoruz. Oturmuş bir oyunumuz var. Galatasaray taraftarının mutlu olduğu bir oyunla sezonu bitirdik. Hücum rakamlarını gördüğünüzde hoşunuza gidiyor. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma, bütün bunları gördüğünüzde doğru bir oyun oynadığınızı gösteriyor. Oyun olarak aynı oyunu devam ettirmek istiyoruz. Benim de hoca olarak istediğim bir oyun. Oyun üzerinden devam etmek istiyoruz.

"GÜNAY GÜVENÇ'İ İSTİYORUZ"

Muslera çok önemli bir kaleci. Takım az gol yedi, Muslera payı çok büyüktü. Kaleci olarak memnunuz. Kaptan olarak çok memnunuz. Takımda aldığı rol çok önemli. Okan ayrıldı, kaleci olarak da insan olarak da çok önemli bir figürdü. Oynamak istediği için ayrıldı. Orada da bir kaleci bakıyoruz. Türk bir kaleci bakıyoruz. Orada da 3-4 tane düşündüğümüz isim var. Birincisi Muslera, ana düşüncemiz. Muslera yaş olarak da yukarıya gidiyor. Birçok maç oynayacağız. Muslera'ya da yardımcı olacak birini de bakıyoruz. Günay Güvenç de oradaki isimlerden biri. Birçok isim. Takımları olan oyuncular, o anlamda çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi bir kaleci bakmak istiyoruz. Batuhan döndü, iyi bir sezon geçirdi. Önümüzdeki günlerde net bir karar vereceğiz.

"BİRÇOK TÜRK OYUNCU VAR"

Birçok Türk oyuncumuz var. Kaan var, Berkan var, Kazımcan var, Yunus var. Barış çok iyi bitirdi. Ondan da beklentimiz devam ediyor. Birçok oyuncumuz var. Onları kullanmak istiyoruz. Türk rotasyonunu doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Çok fazla planlama yapıyoruz.

YUSUF DEMİR

"3 Türk mecburiyetin varken, annesi babası Türk, her şeyi Türk olan oyuncuların burada yabancı statüsünde oynaması bana yanlış geliyor. Bu sene onu değiştirdiler. Bununla ilgili de gereksiz konuşmalar oldu. Bizde Yusuf Demir çok az oynadı. Kadroya girmemesinin ana nedeni onun yabancı olması değildi. Galatasaray için kullanılan bir şey gibi bunu anlatmaya çalıştılar. Ama bunun asıl nedeni, Türk oyuncuların, bu ülkede artı bir olarak var olabilmesi. Bunu Galatasaray da, Fenerbahçe de, Beşiktaş da kullanabilir. Herkese verilmiş bir hak."

"SAKATLIK YAŞAMADIK"

Bu sene kadromuz biraz genişti. Tek kulvarda giden bir takım için geniş bir kadroydu. 14 maç üst üste kazanmış bir takım var. Aynı oyuncular aşağı yukarı oynuyor. Yedek oyuncular bile belli. Çok fazla değişim olmadı. Sakatlık yaşamadık. Önemli sakatlıklar Galatasaray yaşamadı. Böyle olunca da çok fazla değişiklik yapamadık.

"ÇOK SÜRE GELMEDİ"

Yusuf'a da çok fazla süre gelmedi. Birçok kez konuştuk. İlk senesi, 19 yaşında, Türkiye'ye ilk defa geldi. Onun için de adaptasyon süreciydi. Barcelona'ya transfer olmuş bir oyuncu, Rapid Wien'e dönmüş bir oyuncu. Kalite olarak, Galatasaray'ın yaptığı yatırımı karşılayabilecek bir oyuncu. Kalite olarak çok güveniyoruz. Adaptasyon süreci var. Beklentimiz bu sene onun için daha iyi bir sene olması. Kadromuzda düşünüyoruz. İlerleyen günlerde ne olur bilemem ama şu anda kadromuzda düşünüyoruz. Hazırlık maçları var, Yusuf için önemli. Yusuf biraz daha geç adapte olan bir oyuncu. Yusuf'un daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Bu sene maç sayısı da daha fazla, daha çok oyuncu kullanacağımız bir sene olacak. Yusuf'a güveniyoruz. Hazırlık dönemi önemli olacak.

"MORUTAN DA BAŞLADI"

Morutan da bizimle antrenmanla başladı. Onu da görmek istiyoruz hazırlık maçlarında. Genel olarak iyi bir sene geçirdi. Play-off'a kalamadılar. Morutan yetenekli bir oyuncu, değerlendirmek istiyoruz. Kalitesi olan bir oyuncu. Galatasaray'ın yatırım yaptığı oyunculardan biri. Galatasaray'ın da bu yatırımı çıkartması gerekiyor.

BAFETIMBI GOMIS

Gomis konusunda 2-3 gün uğraştık. Onu fikrinden vazgeçirmek için uğraştık. Onun takım için ne kadar öneemli olduğunu, taraftarın ona olan sevgisi de önemli, oradan da yaklaşmak istedik. Bir karar verdiğini söyledi. Maçtan sonra ben de açık açık söylemek istedim. Ben orada açık açık söyledim. Takım içerisinde ben konuştum. Ondan sonra tekrar oyuncularla birlikte konuştuk, Gomis'le konuştuk. Takıma dönmesinin daha doğru olacağını söyledik. Ben de istemiyorum demedim. İnsan olarak seviyorum Gomis'i. Soyunma odasında da takıma çok destek oldu. Oynasa da oynamasa da takımın yanında oldu. Ligin başında attığı goller olmasa, Galatasaray'ın burada olmama şansı da vardı. Kişisel şeyleri bir kenara bırakmak gerektiğini düşünüyorum.

NICOLO ZANIOLO

Ligi çok iyi bitirdi. Zaniolo beklediğimiz oyunu ortaya koydu. İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu, Roma'nın önemli oyunculardan birisi ve bir kriz çıkıyor ve 23 yaşında Türkiye'ye geliyor. Erden Bey'in bir transfer başarısı. Onun altını çizmek gerekiyor. Ama onun yanında bu kadar değerli bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi, yüzde yüz hazır olarak gelmedi. Bazen acele de etti, bir an önce oynamak istedi. Aslında ligin son haftasında Zaniolo'nun oyununu bize çok net bir şekilde gösterdi. Bence çok iyi bir şekilde bitirdi. Bir an önce dönüp bizimle beraber olmasını bekliyoruz.

"ELEMELERDE KADRO TAM OLMALI"

Geçen sene de yedek kaldığında ona söylediğim sabırlı olmasıydı. Şimdi aynı şeyi söylemek gerekiyor, önemli bir oyuncu. Güçlü bir oyuncu. Buradaki süreç de ona önemli bir hikaye oldu. Onun da konuşmaları, devam etme anlamında mutlu olduğunu söylüyor. Ona gelecek teklifler de önemli. Birçok kulübün adı geçiyor. Birçok teklif belki de geldi, geliyor. Ben Zaniolo'nun ilk maçta nasıl oynayacağını düşünüyorum kadromuzda. Bu oyuncularla elemelere başlamamız gerekiyor. Tam 3 haftamız var. Benim ana düşüncem, bizimle birlikte devam etmesi.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

"Geçen sene sözleşme imzalarken hiçbir şeye bakmadım. O yüzden kulübümüze, başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Gönlüm, kalbim burada. Yeni sözleşme imzalayacağız. Onunla ilgili daha konuşmadık, oturup konuşmadık. Bir senelik daha yeni bir sözleşme yapacağız. Daha önce de hiçbir şekilde para konuşmayacağımı söyledim.

"G.SARAY'A ODAKLANDIM"

Bu sene daha farklı. Bu sene benim için hazırlık kampı çok önemli. Oyuncularımızı hazırlayacağız. Şampiyonlar Ligi elemelerine güçlü bir şekilde gireceğiz. Bu anlamda hiçbir korkum yok. Galatasaray'ın başarısına odaklanıyorum. Bizim için en büyük sıkıntı kadromuzdaki eksikler. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için çok önemli. Galatasaray bu arenada hep yer aldı. Tek düşüncem bu. Kafamda olumsuz bir şey yok. Oyuncularım da tatilden döndü. Fiziksel olarak da hazır olduklarını görüyorum.

"UZUN YILLAR DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Ana hedefim, Galatasaray'ın hocası olarak uzun yıllar devam edebilmek. Şu anda onun dışında çok fazla bir şey düşünmüyorum. Şu anda tek düşündüğüm şey, Galatasaray'la başarılı olmak zorundayım. Hem başarılı olmak istiyorum, hem de uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Buradaki yaşadığım heyecanı, hiçbir yerde yaşayacağımı düşünmüyorum. Çok önemli bir takımda çalışıyorum. Bunun değerini bilmem ve bunun için başarılı olmam gerekiyor.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ"

"Fatih Terim, Türk futbolu için çok önemli bir değer. Türk teknik adamlar için de her zaman bir yol gösterici olmuştur. Türkiye'de yaşadığı başarılar, Avrupa'ya gidişi, hepimiz için bir lokomotiftir Fatih Terim. O başarılara ulaşmak hepimizin hedefi. Benim de aynı şekilde hedefim, o sayılara ulaşabilmek. İkinci şampiyonluğumu yaşadım bu sene. Benim için çok önemli. Geleceğim için de çok önemli. Çok çalışmak gerekiyor. Fatih Terim'in ne kadar emek verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz."

"FATİH TERİM BİR HEDEFTİR"

"Fatih Terim'i tehdit olarak görüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Fatih Hoca, Galatasaray için çok önemli bir değer. Galatasaray için bu kadar önemli bir insanı kimse, hiçbir zaman tehdit olarak göremez. Bizim için hedeftir. Bu camia için önemli sembollerden biridir. Hepimiz için değerlidir. Göreve başlarken de aradı beni, şampiyonluğu aldıktan sonra da tebrik etmek için aradı."

"ÇOK FAZLA TALİBİ VAR"

"Kamada boşta ama almak isteyen takım çok fazla var. Çok fazla isteyen talibi var. Önemli takımlar da istiyor. Zor bir operasyon. Biz bugün gelmeden de konuştuk. Anlaşacağı yerler de vardı ama şu ana kadar imza atmadı"