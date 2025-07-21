Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

"Çok güzel bir yerdeyiz. Kısa, 4 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Kendi tesisimizde önemli hazırlık yaptık, yeni tesisimiz çalışmak için çok iyi. Hava şartları aynıydı. Bu anlamda iyi hazırlandık. Ümraniye ve Wacker ile oynadık. Milli takımdan gelen grup vardı, bir de daha geç katılan Morata ve Davinson var. Bunları maçlarda kullanmadık. Bir sonraki maçlarda kullanmayı düşünüyoruz. Her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber. Organizasyondan çok mutluyuz."

TRANSFER MESAJI

"Karar vereceğiz. Bu hazırlık kampı, maçları en önemli özelliklerinden biri oyuncularımızın durumlarını görmek, kadro yapılanması için... Zorlanacağımız yer yabancı sayısı. Yabancı olarak kimleri alacağız? Sezon başladıktan sonra transfere bitene kadar önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz, transfer 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesi 2 Eylül'de verilecek. Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Hem planlarımızı yapıyoruz hem istedğimiz, bize katılacaklar var hem belirlediğimiz mevkiler var. Kime teklif gelecek, kimle devam edeceğiz uzun da bir süre var. 1 günde karar vermeyeceğiz. Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım."

VICTOR OSIMHEN

"Osimhen ile ilgili çok olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Osimhen tarafından olumluydu. Napoli tarafı da olumlu. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz."

"BELLİ OLACAK"

"Tüm transfer durumumuz, Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir orada bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye, ne kullanabileceğiz. Onu bekledik, ondan sonra diğer transferlerle ilgili düşüncemiz belli olacak."

KALECİ TRANSFERİ

"Kaleye oyuncu alacağız. Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Jankat da iyi performans sergiledi. Özellikle bir kaleci daha kadromuza katıp oradaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz."

OSIMHEN VE KALECİ

"Düşündüğümüz mevkiler olacak. Oyuncu elimizden çıkartmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci..."

"HİÇ İSİM VERMEDİK"

Morata, Frankowski gidecek mi? Barış Alper ayrılacak mı?

Okan Buruk: "Hiç isim vermedik. Tüm oyunculardan memnunuz. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacak. Elimizdeki kadro güçlü. Yabancı sayısı önemli olacak. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız.

Barış ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Barış'tan memnunuz. İyi hazırlanıyor, kampı iyi geçiriyor. Şampiyonlar Ligi de var. Onlar için de önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri, Barış ve Türk oyuncular dahil, onu bekliyoruz. Şu an başka düşüncemiz yok."

MAURO ICARDI

"Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Joker olarak antrenmanlarda kullanıyoruz. İstekli ve motive. Takım kaptanı olması, yaklaşımı, pozitif tavırları takımımızı da olumlu yönde etkiliyor. Antrenman kalitesi, toplu yaptığı antrenmanlar, kalitesini de net şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Biraz tabii ki bir süre lazım. Onu hazırlamak gerekiyor. Hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz. İlk antrenmanlarda, toplu oyunlarda iyi döndü. Fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor."

NICOLO ZANIOLO

"Zaniolo yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde görmek istiyoruz. İyi çalışıyor, pozitif gidiyor her şey. Maçtan sonra ağrısı oldu, doktorumuz değerlendirecek. 1-2 gün içinde belli olur. Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu."

"KARAR VERECEĞİZ"

"Kadro yapımızı ağustosta netleştireceğiz. Yabancı sayısı önemli, 12 + 2. Bir karar alacağız burada. Bu gidişata göre bakmamız gerekiyor."

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

"İki sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Çok önemli bir tat kaldı orada. Bayern Münih ve Manchester United maçlarına bakınca, iyi takımlara karşı iyi işler yaptık. Daha tecrübeliyiz. Daha net bir kadromuz olacak Şampiyonlar Ligi'ne başladığımızda. Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gitmek ilk hedefimiz. İlk 8'in, ilk 16'nın, ilk 24'ün içerisine girmek üst tura çıkabilmek ilk hedefimiz. İleriye dönük doğru yapılanma ile Şampiyonlar Ligi'ne önem veriyoruz. Ligle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadromuz olacağına inanıyorum. Başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum, çok büyük emek sarf ediyorlar. Takımla birlikte buna layık olacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu sene Avrupa'da da daha büyük hedef koyup yukarı gitmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun Türkiye'de de şampiyon olmak çok değerli. Sizi Avrupa'ya taşıyor. Avrupa ve Türkiye'ye odaklanacak güce sahibiz."

AHMETCAN KAPLAN TRANSFERİ

Ahmetcan Kaplan'ı düşünüyor musunuz?

"Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane çok gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. O bölgede bir takviye yaparsak, özellikle elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek... Bir değişiklik olursa, onlar gibi bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz.

Stoper olarak iki sezondur Abdülkerim ve Davinson çekti. Nelsson'un önemli katkıları oldu. Davinson ve Abdülkerim ile birlikte çok iyi bir şekilde Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncu almak isteriz."

SİSTEM AÇIKLAMASI

"Hazırlık maçlarında 4'lü sistem üzerinden gidiyoruz. Başlangıç olarak 4'lü oynamayı düşünüyoruz. Esnemeler olacak. Bazen oyuncu tipinizi göre olabilir bazen rakibe göre olabilir. Asıl olan bence oyun anlayışımızı doğru şekilde sahaya koymak. 3 senedir devam ettiriyoruz, 4. sene de aynı şekilde dominant oynayan, topu kendinde tutan ve rakibe vermeyen, baskıları doğru yapabilen bir takım. Formasyonlar önemli ama sahaya doğru yayıldığınızda bu tür esnemeler olabilir. Formasyon değiştirmeyeceğiz diye bir şey söylemiyorum. Rakip 3'lü oynuyordu hazırlık maçında, biz de 4-3-3 oynadık. Esnemeler oyuncu yapımız ve rakibe göre olabilir. Doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. Önemli olan, oyuncuları oynadığımız oyuna inandırabilmek. Cagliari maçı biraz daha sert olacak. Lige hazırlanacağız. Elimizdeki oyuncuların yapısına ve form durumuna göre değişiklikler yapabiliriz."

"ÜÇ MEVKİDE DE YETERLİ"

"Yunus ve Yusuf serbest oynadı dün, değişimleri yaptık. Yunus her şeyi oynayabilecek bir oyuncu. Sane 3 rolde oynayabilir. Barış'ın farklı özellikleri var, merkez santrforu da oynayabilen bir oyuncu. Sallai öyle, Ahmed öyle. Öndeki 3 mevkide oynayabiliyorlar. Değişimleri göreceğiz. Bir arada oynadıkça sahada da değişimler yapıyoruz. Farklı yerlerde başlayıp oyun içinde değişiyoruz. Doğal rotasyonlar da olabiliyor. Yunus'un isteği, performansı, kapasitesi öndeki 3 mevkide de yeterli."

ROLAND SALLAI

"Roland Sallai sezonu çok iyi şekilde sağ bekte bitirdi. Onun yanında Kaan, 3 senedir neresi gerekiyorsa oynadı. Barış'ı kullandığımız maçlar oldu. Sallai'nin sağ bek performansı istediğimiz gibiydi."