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Spor

Okan Buruk, Olimpiu Morutan için kararını verdi

Galatasaray'da takımdaki durumu merak edilen isimlerden Olimpiu Morutan konusunda karar verildi. İşte detaylar...

Fanatik27 Temmuz 2023 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Okan Buruk, Olimpiu Morutan için kararını verdi
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren isimlerin yeni sezondaki durumları merak ediliyordu. Bu isimlerden Olimpiu Morutan konusunda ise karar verildi.

OKAN BURUK'TAN ŞANS BULDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından yaz döneminde kiralık takımlarından dönen isimlere şans vermek istediklerini belirtmişti. Pisa'dan dönen Olimpiu Morutan da hazırlık döneminde takımda şans bulan isimlerden oldu.

Okan Buruk, Rumen oyuncuyu Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu için de listeye yazdı. Galatasaray'ın Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 73. dakikasında Halil Dervişoğlu ile birlikte oyuna giren Olimpiu Morutan, hücum bölgesindeki hareketlilikte pay sahibi isimlerdendi ve Galatasaray, 75 ile 78. dakikalarda bulduğu gollerle geriden gelerek öne geçmeyi başarmıştı. Uzatma dakikalarında ev sahibinin bulduğu golle de mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, oyuncusunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Morutan'ın transfer piyasasında popüler bir isim olduğunu fakat Galatasaray'da da şu an kendini kanıtlama fırsatı bulduğunu belirten Becali, şu ifadeleri kullandı: "Morutan, bu dönemde aranan bir futbolcu. Pisa'da iyi bir sezon geçirdi ve gelişimi de önemli fırsatların kapısını araladı. Pisa, onu yeniden kadroya katmak istiyor ama bu neredeyse imkansız olacak. Morutan, Şampiyonlar Ligi'nin eleme etabındaki kadroda yer alıyor ve orada kendini kanıtlama şansı var."

SERIE A'DAN GÜÇLÜ BİR EKİP PEŞİNDE

Giovanni Becali, Galatasaray'da Okan Buruk eğer Morutan'ı kadroda tutmak istemezse Rumen oyuncuya önemli taliplerin olduğunu da belirtti.

Yaptığı açıklamada Becali, "Okan onu kadroda tutmazsa Avrupa ve Körfez'de çok iyi seçenekleri var. Serie A'da güçlü bir takım onunla ilgileniyor. Orada oynayabilir" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ!

2 sezon önce takıma katılan, geçen sezon ise İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, önceki gün Zalgiris karşısında sahne aldı. Hazırlık maçlarında da etkileyici bir futbol ortaya koyan Rumen futbolcu, Devler Ligi ön elemesinde de süre aldığı bölümde farkını ortaya koydu.

Normal şartlar altında takımdan gönderileceği konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun, kulüpte kalacağı belirtildi. Morutan'ın bu sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un rotasyonunun önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

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