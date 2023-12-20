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Spor

Okan Buruk onay verdi! Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a

Ara transfer döneminde orta saha takviye yapacak olan Galatasaray Real Madrid'in 27 yaşındaki yıldızı Dani Ceballos'u gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun transferi için onay verdi. Sarı kırmızılı ekip transfer için harekete geçecek. İşte detaylar...

20 Aralık 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Okan Buruk onay verdi! Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a
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Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

CEBALLOS GÜNDEME GELDİ

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u gündemine almıştı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Menajerlerin Galatasaray'a önerdiği Real Madrid'in İspanyol merkez orta sahada oyuncusu Dani Ceballos'a Okan Buruk da onay verdi. Buruk, yönetime Ceballos'u takımda görmekten memnuniyet duyacağını iletti.

REAL MADRID İLE GÖRÜŞÜLECEK

Sabah'ın haberine göre yönetim, 27 yaşındaki İspanyol yıldız için önümüzdeki günlerde Real Madrid'le temasa geçecek ve transferi bitirmeye çalışacak.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Dani Ceballos bu sezon Real Madrid'de 10 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Ceballos'un Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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