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Spor

Okan Buruk onayladı! Ayrılık vakti...

Galatasaray'ın transfer sezonun başında transfer ettiği yıldız golcü Haris Seferovic, hem Gomis'in yükselen formu hem de Mauro İcardi'nin takıma katılması ile birlikte gözden düştü. İsmi sık sık ayrılık haberleri ile anılan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

A spor30 Eylül 2022 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Okan Buruk onayladı! Ayrılık vakti...
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Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti..

SİLİK PERFORMANS

Çok etkisiz bir futbol sergiledi Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçları sonrası formayı Bafetimbi Gomis'e kaptıran Seferovic, Mauro Icardi'nin de transferiyle bir anda kendisini takımın 3. forveti olarak buldu. Takvim'in haberine göre, son 3 haftada sadece 28 dakika görev yapabilen tecrübeli yıldızın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Seferovic'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve gelinen son durumu masaya yatıracağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden oldukça ciddi teklifler var..

15 MAÇ OYNAMASI HALİNDE OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR

Seferovic'in ocak ayına kadar durumun değişmemesi durumunda ayrılığı çok ciddi şekilde masaya getireceği öğrenildi. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un Haris Seferovic'in takımdan gitmesini memnuniyetle karşılayacağı da belirlendi. İsviçreli forvet eğer bu sezon 15 maçta oynarsa 2.5 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecek.

GOL'Ü YOK

Aslan'ın Haris Seferovic bu sezon oynadığı 6 Süper Lig maçında gol atmayı başaramadı.

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