Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı! ''Avantajları var''

Okan Buruk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, liderlik koltuğunda oturdukları Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Sezonun başında hangi takıma sorarsanız sorun, bu haftaya 1 puan farkla bile lider girmeyi herkes kabul ederdi. Şu anda 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Tabii ki bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil kazanacak takımız." diye konuştu.

Kendilerini takip eden takımlardan hangisini daha iddialı gördüğünün sorulması üzerine Buruk, "Puan farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde. Ancak Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde de avantajları var." dedi.

"İLK MAÇTAKİ HATALARI YAPMAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'in 29. haftasında konuk edecekleri Yukatel Kayserispor'a karşı baskın bir oyun sergileyeceklerini söyledi.

Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 yenildikleri rakiplerinin kalitesine değinen Buruk, "Kayserispor iyi ve formda bir takım. Önemli oyuncular var. Büyük takımlarla maçlarında bu oyuncular daha iştahlı ve istekli oluyor. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kendi sahamızda dominant bir oyun hedefliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın durumunu anlatan Buruk, "Abdülkerim bireysel bir çalışmalar yapıyor. Cuma gününe kadar yetiştirmeye çalışacağız. Yetişme ihtimali var." şeklinde konuştu.

"HAKEM HATALARI ÜST ÜSTE GELİNCE FUTBOLCULARDA BİR ETKİ OLUŞTU"

Okan Buruk, aleyhlerine hatalı hakem kararlarının futbolcularını etkilediğini ancak bunu silerek sadece sahaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın da açıkladığı hatalı kararlardan sonra futbolcularının tepkili olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Son maçın ardından bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyunculara da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hakem hataları üst üste gelince futbolcularda bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var."

Buruk, Lale Orta'nın açıklamalarından duyduğu memnuniyeti aktararak, "Benim istediğim aydınlanmaydı. Pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemeleri güzel. Bundan mutlu oldum ve kafamızdaki soru işaretleri gitti. Açıkçası bir açıklama beklemiyordum. Açıklama olunca sevindim, hoşuma gitti." şeklinde görüş belirtti.

Herkesin Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışması gerektiğini vurgulayan Buruk, "Federasyon da hakemler de bizim. Galatasaray bu ülkenin önemli bir değeri. Her zaman ülkemizi ve futbolumuzu koruma ile yüceltme üzerine mesaj vermemiz gerekiyor. Ancak üst üste bir şeyler yaşandığında oyuncular tepki veriyor. Türk futbolu ileri götürmek için hakemlerin de daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. TFF'nin çalışması var. Bir kötü niyet beklemiyoruz ama bir takımın başına üst üste bir şeyler geldiği zaman ister istemez insanların kafasında bir algı oluşuyor. Bunu takımlar, seyirciler veya medya değil, hakemler oluşturuyor. Onların daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer pozisyonlara farklı kararlar çıkması insanların kafasını karıştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ

Tecrübeli teknik adam ile Erden Timur, TFF'deki bilgi ekranına göre 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmeyle ilgili soruları da yanıtladı.

Galatasaray'a gönülden bağlı olduğunu belirten Buruk, "Aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Sadece benim açımdan değil, kulübümüz açısından da bu böyle. Kontrat ne benim için ne de kulüp için önemli. Tek hedefimiz Galatasaray'ı başarılı yapmak. Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat." diye konuştu.