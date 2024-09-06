Victor Osimhen'i Galatasaray'a öneren ve transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, Nijeryalı golcünün transferinin perde arkasını İtalyan basınına anlattı.

"HEMEN G.SARAY'LA İLETİŞİME GEÇTİM"

"Operasyon Cuma günü Avrupa'da transfer penceresi kapandıktan bir dakika sonra başladı. Victor'un takımdan ayrılmadığını, Napoli'de özel bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum, bana yeşil ışık yaktılar ve ben de hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ancak birkaç gün içinde bitmesi gerektiğini söyledim."

"BÜYÜK HEYECANLA EVET DEDİLER"

"48 saat içinde temasa geçilmesi ve tamamlanması gerekiyordu. Bana hemen büyük bir heyecanla onay verdiler. Victor ile görüştükten sonra onun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını anladım. Osimhen, Galatasaray'a evet dedi. Onun için Galatasaray önemli bir kulüptü. Oraya gidip oynamak onun için bir onur olurdu."

"OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜK"

"Teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşme yaptık ve Galatasaray'da yapmak istediği diziliş değişikliğini anlattı. 4-2-3-1 oynuyordu ama Victor'u duyduktan sonra hemen dizilişi değiştirip iki forvetle oynamayı düşündü."

"GÖRÜŞMELER GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ"

"Sonrasında kulüpler arasında resmi temaslar başladı ve müzakereler son derece gizli bir şekilde hızla gerçekleşti. Çok önemli bir olay olduğu için taraflardan birinin araya girmesinden veya fikrini değiştirmesinden korkuyordum."

"BÖYLE İSİMLER HEMEN BİTMEZ"

"48 saatten kısa bir sürede fikir doğdu ve transfer tamamlandı. Futbolda böyle bir şampiyonu birkaç saat içinde transfer etmek asla kolay değildir."

"ÜST DÜZEY HÜCUMCULARI VAR"

Galatasaray'ın Osimhen takviyesiyle video oyunu gibi Avrupa'da birinci sıraya yerleşen bir hücumu oldu. Bu iki oyuncuya karşı rakip defansların durumunu hayal etmek istemiyorum. Galatasaray'ın her bölgede çok değerli oyuncuları var."