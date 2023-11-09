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Spor

Okan Buruk oynattığı futbol ile alkış aldı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk dün akşam dünyanın en zorlu deplasmanlarından biri olan Bayern Münih'te oynattığı futbol ile izleyenlerden tam not aldı.

9 Kasım 2023 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Okan Buruk oynattığı futbol ile alkış aldı
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Bayern Münih deplasmanına çıkarken muhtemelen Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler bile oyun planlarında değişikliğe gider. Alman devine önlem almaya çalışır.

Okan Buruk ise maçtan önceki basın toplantısında, "Yine kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi. İlk düdük çaldıktan kısa süre sonra, Buruk'un sözlerinin lafta kalmadığı ortaya çıktı.

Öğrencilerine önde basma talimatı veren başarılı teknik adam, yan kulübüdeki meslektaşı Tuchel'e zor anlar yaşattı. Okan Buruk'un Bayern'i avlama planı büyük ölçüde tuttu ama son vuruşlardaki başarısızlık, Galatasaray'ın Almanya'dan tarihi bir zaferle dönmesinin önüne geçti.

BU KEZ DAĞILMADI

Okan Buruk'un ilk maçla ilgili en büyük şikayeti, 2-1'den sonra takımının oyundan düşmesiydi. Bu kez öyle de olmadı. Bayern 2-0'u yakalamasına rağmen başarılı teknik adamın öğrencileri pes etmedi, skor 2-1'e de geldi. Okan Buruk'un takımı, Alman devi Bayen Münih'e kendi taraftarı önünde zaman geçirtti. Belik yenilgi geldi ama futbolcular gibi Buruk da büyük bir alkışı hak etti.

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