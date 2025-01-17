Okan Buruk: Oyuncularıma güveniyorum

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

"Üzerinden zaman geçiyor ama Hatay'da yaşananlar bizi derin yaraladı. Unutmamamız gerekiyor. Depremde hayatını kaybedenler için yaralananlar için zor bir dönem oldu. Destek olmamız gerekiyor. Murat Şahin'e hayırlı olsun. Her teknik direktörlük değişikliği takıma etki eder. Her takımın 3 puana ihtiyacı var. Hatayspor'un kümede kalmak için puana ihtiyacı var. 2 hafta önce Fenerbahçe maçıyla bizim maç arasında büyük bir kadro derinliği farkı var. Rakibimizin hücum geçişi yapacaklarını düşünüyoruz. Aboubakar'ın bağlantı oyuncusu olması önemli. Buna hazır olmamız gerekiyor. Muhteşem bir ortam var. Dün Çukurova Havalimanı'na geldiğimizde bizi destekleyen, otelde desteklerini ilettiler. Taraftarımız güzel bir sinerji oluşturdu. Ne kadar sevildiğimizi göstermeleri bizim için çok değerli. Bu sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Bütün oyuncularımıza çok güveniyoruz. Kupa maçında Efe oynadı, ona güveniyoruz. Oyuna giren oyuncular yükü paylaşmaya çalışıyor. Kaliteli oyunculara sahibiz. Geçen haftaya değerlendirdiğinde bizim için ölçü olmadı. Rüzgarın fazla olması, yağışın fazla olması oyunu etkiledi. Çok iyi bir zeminde oynamayacağız. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Berkan'ın dinamizmine güveniyoruz. Geçen sezonun son maçlarında kritik goller attı. Kerem de geçen senenin kritik oyuncularından biri. Oyuncularımız ellerinden geleni yapacak."