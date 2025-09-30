Okan Buruk: Oyuncularımı çok iyi gördüm

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"SALAH'IN HABERİNİ ALMIŞTIK"

Liverpool kadrosu hakkında konuşan Okan Buruk "Açıkçası rakibimizin cumartesi oynaması ve salı bizimle oynaması, arada 3 gün dinlenme süresi var. Cumartesi tekrar maça çıkacak. O yüzden rotasyon bekliyordum. Rotasyon da diyemiyorum. Rotasyon diyebileceğim nokta, Salah'ın oynamaması. Bunu da önceden haber almıştık. En büyük fark, oyuncular arasında çok büyük fark görmüyorum, en önemli nokta Salah'ın oynamaması. Frimpong, biraz daha çizgiye basan, sağ ayaklı. Bununla ilgili analiz yaptık, oyuncularımıza gösterdik. Kendi sahamızda oynadığımız her maçta ruhumuzu ortaya koymak zorundayız." dedi.

Sözlerine devam eden Okan Buruk "İki takım için de önemli bir maç. Singo ile başlıyoruz, Gakpo'ya karşı güçlü olması önemli. Osimhen başlıyor. Son maçtan 5 değişiklik yaptık. Maçları planlarken bu değişiklikleri düşünüyoruz. Başladığımız 11 çok önemli, devam edecek oyuncular da çok önemli. Liverpool, duran topta etkili bir takım, bu sezon pozisyon da veriyorlar. Bugünkü takım boy ortalamamızın en uzun olduğu takım. Onları da bugün kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMI ÇOK İYİ GÖRDÜM"

Okan Buruk ayrıca "Oyuncularımı çok iyi gördüm. Dünkü istekleri, taktiksel olarak yaptıkları, her şey şu anda iyi gözüküyor. Maç şansı da önemli. Başlangıçta Sertliğe de göstermemiz önemli olacak. Newcastle maçında gördük bunu. 11'e 11 gibi oynadılar Liverpool'a karşı. İç sahada rakibe yakın oynayacağız ve bu baskıyı rakibe hissettirmeye çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Son olarak Okan Buruk "Rakibimizin ne yapabileceğini iyi bir şekilde biliyoruz. Oyuncularımızın performansına kalıyor. İnşallah ilk maçta bütün şanssızlıkları bıraktık, bugün şanslı olmak istiyoruz." dedi.