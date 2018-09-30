Okan Buruk: Planlasak tasarlasak böyle olmaz

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un flaş röportajdaki sözleri:

"Fenerbahçe maçının başlangıca denk gelmesi bizim açımızdan psikolojik olarak daha inanarak bakmamızı sağladı. Akhisar'la geçen sezon üç kez yenmişiz diye akla geliyor. Planlasak tasarlasak böyle olmaz. Öyle bir tesadüf oldu."

"F.BAHÇE'NİN ÇABUK DAĞILDIĞINI BİLİYORDUK"

"Bizim gibi takımlar için büyük takımları yenmek değerli ama sezon başından beri kazanamayan takımın galibiyet alması daha da değerli. İlk bulduğumuz gol bizi daha da güçlendirdi, Fenerbahçe'nin gol yedikten sonra çabuk dağıldığını biliyorduk, ilk yarı sonucu aldık."

"SADECE BİR MAÇ KAZANDIK"

"Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bundan sonra aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugün sadece bir maç kazandık, lig daha yeni başladı. Haftaya çok daha önemli bir Kayserispor maçı var, ona hazırlanacağız."

"İYİ SAVUNMA, DURAN TOP, HIZLI HÜCUM"

"Hafta başından beri taktik çalışmalara önem verdik, neler yaparız ve takımı nasıl geliştiririz dedik. İyi savunma, duran top, hızlı hücum çalıştık. Önceki maçlarda savunmada zorlanan bir Rizespor vardı, bunu geliştirmek istedik ve orta sahayı da kalabalık tuttuk."