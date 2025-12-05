İSTANBUL 19°C / 11°C
  • Okan Buruk pozisyonu değerlendirdi: Kol doğal konumda
Spor

Okan Buruk pozisyonu değerlendirdi: Kol doğal konumda

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın son dakikalarındaki elle oynama tartışması gündem oldu. Okan Buruk pozisyona ilişkin görüşlerini paylaştı.

5 Aralık 2025 Cuma 23:12
Okan Buruk pozisyonu değerlendirdi: Kol doğal konumda
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar zorlu virajı 3-2'lik skorla geçerken, maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon tartışma yaratmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da pozisyonu değerlendirdi.

Okan Buruk, "Biz nasıl bir penaltı, bir kırmızı kart beklediysek, rakibimizin de penaltı beklentisi oldu. Benim görüşüm, bu pozisyonda kolun doğal konumda olduğu. Bunu Avrupa'daki birçok maçta da gördük ama hakem orada penaltı verseydi belki kimse bir şey diyemeyecekti. Ancak benim görüşüm, oyuncumuzun kolunu doğal konumunda hareket ettirdiği yönünde. Burada verilecek her karara saygı duyulmak gerekirdi" dedi.

