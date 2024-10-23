İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,297
  • EURO
    36,9927
  • ALTIN
    2996.83
  • BIST100
    8718.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk: Rakibimiz 3'lü oynadığı için onların dizilişine adapte oluyoruz
Spor

Okan Buruk: Rakibimiz 3'lü oynadığı için onların dizilişine adapte oluyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2024 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
Okan Buruk: Rakibimiz 3'lü oynadığı için onların dizilişine adapte oluyoruz
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "17.30, ilk devre gündüz, ikinci devre karanlıkta olacak. Zeminimiz daha iyiye doğru gidiyor. 17 günlük arada zemin biraz toparlamış, oyuncularımız ona sevindi. Topun bizde daha çok olacağını düşünüyorum. Maça başlangıcımız çok önemli." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Oyuncularımızın kalitesine, gücüne, tecrübesine katılıyoruz. Ligde gidişatımız iyi, mental olarak da güçlüyüz. Bunu sahaya yansıtıp yola devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"RAKİP 3'LÜ OYNAYINCA 3'LÜ OYNUYORUZ"

Okan Buruk ayrıca, "Rakiplerin 3-4-3 oynayanlara karşı savunmada 3'lü durduk birçok maçta. Rakipleri karşılarken 3'lü karşılamalar yaptık. Karşımızdaki takım da 3'lü oynadığı için, onların dizilişine göre de adapte oluyoruz. Yunus ve Barış'ı değiştirmeyi düşünüyoruz oyun içinde. Mertens'in hareketliliği önemli olacak. Şu anda rakibin de etkili geçiş yaptığını düşünürsek savunmadaki 3 ismin performansı da önemli. Torreira'nın defansif yönünü de kullanıp, ofansif oyuncularımızı üretmekte kullanacağız. Asıl isteğimiz kendi isteğimizi ortaya koymak. Çok geriye çekilen bir takım. Daha çok ikinci bölgede karşılamaya çalışıyorlar. Burada da oyuncularımızın bireysel özelliklerine iş düşüyor." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.