Okan Buruk: Rakibimiz 3'lü oynadığı için onların dizilişine adapte oluyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "17.30, ilk devre gündüz, ikinci devre karanlıkta olacak. Zeminimiz daha iyiye doğru gidiyor. 17 günlük arada zemin biraz toparlamış, oyuncularımız ona sevindi. Topun bizde daha çok olacağını düşünüyorum. Maça başlangıcımız çok önemli." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Oyuncularımızın kalitesine, gücüne, tecrübesine katılıyoruz. Ligde gidişatımız iyi, mental olarak da güçlüyüz. Bunu sahaya yansıtıp yola devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"RAKİP 3'LÜ OYNAYINCA 3'LÜ OYNUYORUZ"

Okan Buruk ayrıca, "Rakiplerin 3-4-3 oynayanlara karşı savunmada 3'lü durduk birçok maçta. Rakipleri karşılarken 3'lü karşılamalar yaptık. Karşımızdaki takım da 3'lü oynadığı için, onların dizilişine göre de adapte oluyoruz. Yunus ve Barış'ı değiştirmeyi düşünüyoruz oyun içinde. Mertens'in hareketliliği önemli olacak. Şu anda rakibin de etkili geçiş yaptığını düşünürsek savunmadaki 3 ismin performansı da önemli. Torreira'nın defansif yönünü de kullanıp, ofansif oyuncularımızı üretmekte kullanacağız. Asıl isteğimiz kendi isteğimizi ortaya koymak. Çok geriye çekilen bir takım. Daha çok ikinci bölgede karşılamaya çalışıyorlar. Burada da oyuncularımızın bireysel özelliklerine iş düşüyor." diye konuştu.