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Spor

Okan Buruk reçeteyi yazdı! ''4 oyuncu düşünüyoruz''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon için konuştu. Transferdeki hedeflerinden bahseden Buruk, 'Takıma direkt katkı verecek 4 oyuncu düşünüyoruz.' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR11 Haziran 2024 Salı 09:20 - Güncelleme:
Okan Buruk reçeteyi yazdı! ''4 oyuncu düşünüyoruz''
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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon planlaması ile ilgili konuştu: "Bizim oyuncu satma niyetimiz yok. Oyuncu alma niyetimiz var. Tabii ki Boey gibi 30-35 milyonluk bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Takıma direkt katkı verecek 4 oyuncu düşünüyoruz. Icardi'nin yanında oynayacak bir forvet oyuncusu almayı düşünüyoruz. Transferleri kampa yetiştirmek istiyoruz. En büyük önceliğimiz sağ bek, şu anda sağ bekimiz yok. Orta saha ve forvet de düşünüyoruz ama öncelik sağ bek.

FİYATLAR 2-3 KATINA ÇIKTI

Hem Davinson hem Nelsson hem de Abdülkerim bizimle olacak. Ama astronomik bir teklif gelirse onu da başkanımız değerlendirecek. Kerem'in kalmasını çok isterim ama gelecek teklifler ve kendisinin kararı da önemli. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Amrabat ile görüşmedim. Geçen sene görüşmüştüm, son anda Manchester United'a gitti. Önemli bir oyuncu, Avrupa'da fiyatlar uçtu. Kimi sorsanız 20-25-35... Fiyatlar 2-3 katına çıktı şu anda

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEKTİR

Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecektir. Geçenlerde İtalya'daydım. Zaniolo'nun menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim. Barış Alper, Kerem ve Yunus'un milli takımda olması çok değerli. Ben üçünün de takımda kalmasını isterim. Barış'ın her pozisyonda oynayabilmesi benim için çok değerli. Yerli oyuncu havuzu geniş olmadığı için elimizdeki oyuncuları tutmak istiyoruz."

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