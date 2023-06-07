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Spor

Okan Buruk resmen açıklandı! 2024'e kadar sözleşme imzalandı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Sarı kırmızılılar başarılı teknik adamla 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Okan Buruk resmen açıklandı! 2024'e kadar sözleşme imzalandı
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Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullanarak, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Sarı-kırmızılı takımın başına sezon başında geçen Buruk, Galatasaray'a 2018-2019 sezonundan sonra şampiyonluk sevinci yaşattı.

49 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, bu sezon Galatasaray'ın başında 36'sı Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 41 karşılaşmaya çıkarken, söz konusu maçlarda 32 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. Okan Buruk, Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak bu alanda da art arda kazanma rekorunu kıran teknik direktör olmuştu.

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