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Spor

Okan Buruk: Sadece Fenerbahçe maçında oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Okan Buruk: Sadece Fenerbahçe maçında oldu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk, "Seyircimizden uzun süre uzak kaldık, bunun heyecanını yaşıyoruz. Bu stadyumda onlarla oynadığımız her maçta hem skor hem oyun olarak çok güçlü oldu. Bunu sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz, Fenerbahçe maçı dışında gol yemedi. Trabzonspor maçında kupada 3 gol yedi. Diğer maçlarda gol yemeyen bir takım. Savunma üzerine oynadıklarını gösteriyor bu. Bugünkü kadro ekstra bir savunma özellikli. 4 tane stoper özellikli oyuncu var savunmada. Kanatların da savunmaya katılımını düşünürsek, geçiş hücumunu düşünecekler. Bodrum, ligdeki maçlarda rakiplerini uyutan ve bundan faydalanan bir takım. O yüzden etkileyici bir performansları var. Oyunu çabuk oynamalıyız ve üretmeliyiz. Bireysel yeteneklerin ön plana çıkması gerekiyor. Oyuncularımızın performansları iyi. Son iki maça bakınca birçok şeyi doğru yaptık. Bugün de aynı kadroyla devam etmek istedim. Kulübeden gelecek oyuncular da önemli. İyi bir 11'le başlıyoruz. Devamında gelecek oyuncular var. Kupa maçı var, daha sonra lig maçımız var. Sağlam oyuncu grubuyla birlikte başarılı işler yaptık. Bugün de bunu yapmaya çalışacağız." dedi.

Başarılı teknik adam, "Bizim oyunumuz belli. Geçen haftaya göre benzer bir oyun olacak. Samsunspor da bekledi. Onlar da geçişi bekledi. Bodrum, biraz daha defansif ve sert bir takım. Okita'yı daha önde bekliyoruz. Bir hızlı oyuncuyu önde bekliyoruz. Hücum geçişlerine dikkat etmeliyiz. Erken atacağımız bir gol, oyunun temposu bizim için çok önemli. Rakibimizin oyununu da değiştirecektir. Bu tür maçlarda sabırlı olmak lazım ama top bizdeyken o iştahımızı göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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