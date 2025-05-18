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Spor

Okan Buruk: Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Okan Buruk: Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Bayram havası, heyecanlıyız, kendi sahamızdayız. 1 puan yetecek ama Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bunu kupa maçında gösterdik. Bugün yeni bir maç, yeni bir senaryo. Şu anda stadyum dolu. Seyircimizin de kupa açlığını görüyoruz biz de aynı şekilde. Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. 3 maç var ama bugün bitirmek istiyoruz." dedi.

"BU ŞAMPİYONLUKLARI GÖRMEK ÇOK DEĞERLİ"

Galatasaray'ın teknik patronu, "Rakibimizin de bu senenin formda takımlarından birini olduğunu altını çizmek istiyoruz. Kayserispor, Sinan Hoca ile de iyi işler yapıyorlardı ama şu anda onu puan ve sonuca döktüler. Önemseyerek çıkmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Hedefimiz kazanmak ve üst üste 3. şampiyonluk. Bu benim için büyük bir gurur. Burada bu şampiyonlukları görmek benim için çok değerli. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var, bu sene de yerine getirip 3. şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Hedefimiz kazanmak, kupa maçından sonra inşallah tekrar hep birlikte oyuncularımla bu şampiyonluğu kutlarım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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