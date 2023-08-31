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Spor

Okan Buruk: Şansım iyi değil

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk,, 'Aklınızdaki Şampiyonlar Ligi grubu nasıl?' sorusuna cevap verdi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Okan Buruk: Şansım iyi değil
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kura çekiminde 3. torbadan gelecek takıma dikkat çekti.

Başarılı çalıştırıcı, 'Aklınızdaki Şampiyonlar Ligi grubu nasıl?' sorusuna, "Başakşehir'de kura şansım iyi değildi. PSG, Manchester United, Leipzig'i çekmiştik. İnşallah böyle bir kura olmaz. Bu saatten sonra oradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. 3. torbadan gelecek takım önemli. 1. torbada iyi takımlar var. İyi takımlara karşı belki daha iyi işler yapma şansımız da var" dedi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

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