Okan Buruk: Sergio Oliviera'nın direkle sıkıntısı var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu.

Buruk, "İlk dakikada net kaçırdık. Çok fazla top getirdik, kaçırdık. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Daha iyi olacağız. Ofansif anlamda izleyenlere keyif verdik. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok. Cuma maçını da düşündük." dedi.

Son dakikaların stresli geçtiğini belirten Okan Buruk, "Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık. Tekrar çalışmalara başlayacağız ve cuma maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"KEREM BÜYÜK İŞLER YAPACAK"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına da değinen Buruk, "Kerem Aktürkoğlu çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak." açıklamasını yaptı.

Kadro derinliğinin kendisi açısından iyi olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Transferler iki gün önce geldi. İki gün öncesine kadar zaten en iyisini yapmıştık. Bir hafta önce 10 kişi kazandık. yeni gelenler de katkı verecek. Hepsi gücümüzü arttıracak. Forma rekabeti olacak. Çok oyuncu olması, benim için güzel. İnsan olarak çok karakterliler. Takım olgusu yukarı çıkıyor. Herkes transfer yapar ama karakterli oyuncu çok önemli. Oynamayan herkes üzülür ama onlara daha çok dokunacağız. Bu bir görev, herkes hazır olacak. Oyuncu oynamadığında üzülür, takım kazandığında herkes mutlu olur. Bir sonraki idman çok güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Taraftar desteğinin önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Taraftar bizi sürekli destekliyor, bu çok önemli. 27 Haziran'dan beri her anlamda çok çalıştık. Yönetime ve Erden Timur'a teşekkür ederim. Ayhan Akman, ben, scout ekibi ve Cenk Bey... Çok mesai verdik. Taraftara yakışan bir kadro oluşturduk. Hep beraber güzel günler yaşayacağız. Taraftarın isteğini biliyoruz, devam etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

ICARI VE MATA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Buruk, "Icardi ne zaman oynayacak?" sorusuna, "Futbolda en iyi kimse, o oynar. Yeni gelenler adaptasyon sürecinde. Mauro Icardi ve Juan Mata'nın testlerini yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş kadroya sokmaya çalışacağız. Onların %100 olması önemli. Onlar da hazır olduklarında oynamak istiyor. Cumadan sonra milli ara var, bu şansımıza. Önümüzdeki haftalar, takımın %100'ü bulması adına kolaylık sağlayacak." dedi.

8+3 İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Yabancı kuralının takımlarını zorladığını belirten Genç teknik adam, "8+3 hocaları, kulüpleri zorluyor. Maddi anlamda belki daha çok para ödüyorsunuz. Maç öncesi 1 saat kim girerse, kim çıkar üzerine matematik yapıyoruz. Kendi öz kaynak düzenimizden çıkan oyuncular çok önemli. Emin Bayram ve Yunus Akgün oynadı. Mete kadrodaydı. Ayrılan Türk oyuncular oldu, hepsine teşekkür ederim. Hepsi iyi çalıştı kamplarda. Gitmek isteyenler oldu, bizim karar verip göndermek istediklerimiz oldu. Altyapıdan oyuncuları kadromuzda tutuyoruz. Bu oyuncuları Galatasaray için yetiştirmeye çalışıyoruz. Alttan geliştiren ve oynatan takım olursak, bu çok değerli olacak." diye konuştu.

"SERGİO'NUN DİREKLE SIKINTISI VAR"

Sergio Oliveira'nın direkleri geçememesinden bahseden başarılı çalıştırıcı, "Sergio Oliviera'nın direkle sıkıntısı var. Direkleri büyütebilirsek, güzel olacak. Belki de bu sıkıntıyı aşarsa, ligin en skorerlerinden olacak." açıklamasında bulundu.

"YUSUF, TÜRKİYE'DE TÜRK OLARAK OYNAMALI"

Okan Buruk son olarak, "Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Keşke Türk olarak oynatabilsek. Ailesi Türk, her anlamda Türk. Milli takım tercihi nasıl olmuş bilmiyorum. Biz mi tercih etmedik, o mu tercih etmedi? Yusuf gibi Türk bir oyuncu, Türkiye'de Türk olarak oynamalıdır. Bu sadece Yusuf için değil, benzer durumdakiler için de böyle olmalı." diyerek sözlerini noktaladı.