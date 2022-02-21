Süper Lig'de Okan Buruk sürprizi! Ve geri dönüyor

star.com.tr 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:54

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile şampiyonluk yaşamıştı. Bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından Başakşehir'in yollarını ayırdığı 48 yaşındaki hoca, daha sonra hiç bir kulüp çalıştırmadı. Geçtiğimiz günlerde adı ile anılan Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de adı anılmıştı. Genç teknik adam Süper Lig takımı çalıştırma kararı aldı.

OKAN BURUK SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Süper Lig'de Başakşehir'in ardından takım çalıştırmayan Okan Buruk için Azerbaycan Milli Takımı devreye girmişti. Ancak şampiyon teknik adam yurt dışında takım çalıştırmak istemediğini ileterek teklifi reddetmişti. Şu ana kadar istediği düzeyde bir takımdan teklif alamayan Okan Buruk ekibine Süper Lig'de tüm maçları izletiyor. Analizlerini hazır tutan teknik adam her hangi bir takımın başına geçmesi halinde kendisini ve ekibini hazır tutuyor.

OKAN BURUK'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 Elazığspor

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Sivasspor

2016-2017 Göztepe

2017- Akhisar Belediyespor

2018-2019 Çaykur Rizespor

2019-2021 Başakşehir