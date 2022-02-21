Süper Lig'de Okan Buruk sürprizi! Ve geri dönüyor

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile şampiyonluk yaşamıştı. Bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından Başakşehir'in yollarını ayırdığı 48 yaşındaki hoca, daha sonra hiç bir kulüp çalıştırmadı. Geçtiğimiz günlerde adı ile anılan Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de adı anılmıştı. Genç teknik adam Süper Lig takımı çalıştırma kararı aldı.
Süper Lig'de Başakşehir'in ardından takım çalıştırmayan Okan Buruk için Azerbaycan Milli Takımı devreye girmişti. Ancak şampiyon teknik adam yurt dışında takım çalıştırmak istemediğini ileterek teklifi reddetmişti. Şu ana kadar istediği düzeyde bir takımdan teklif alamayan Okan Buruk ekibine Süper Lig'de tüm maçları izletiyor. Analizlerini hazır tutan teknik adam her hangi bir takımın başına geçmesi halinde kendisini ve ekibini hazır tutuyor.
2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)
2013-2014 Elazığspor
2014-2015 Gaziantepspor
2015-2016 Sivasspor
2016-2017 Göztepe
2017- Akhisar Belediyespor
2018-2019 Çaykur Rizespor
2019-2021 Başakşehir
star.com.tr