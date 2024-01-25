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Spor

Okan Buruk sol bek istedi! Galatasaray harekete geçti

Sol bek transferi transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un istediği Luan Candido'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

25 Ocak 2024 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Okan Buruk sol bek istedi! Galatasaray harekete geçti
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Devre arası dönemde sol beke transfer yapmayı öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, bu mevki için aradığı ismi ise Brezilya'da buldu.

Angelino'nun Roma ile anlaşmak üzere olduğu ve bu gelişmeden sonra kontenjanı boşaltma fırsatı yakalayan Aslan'ın harekete geçtiği belirlendi. Takvim'in haberine göre; Birçok ismi inceleyen Galatasaray, Bragantino forması giyen Luan Candido'yu gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA PLANI

2019 yaz döneminde Leipzig'e transfer olan ancak; patlama yapamayan ve 2 yıl sonra 1.5 milyon Euro'ya Bragantino'ya satılan futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek.

Sarı-Kırmızılılar, sol açık ve ön liberoda da oynayabilen Candido'yu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. 22 yaşındaki Candido da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

LUAN CANDIDO KİMDİR?

Luan Candido, 2 Şubat 2001'de Brezilya'nın Uba kentinde dünyaya geldi. Futbola Palmeiras altyapısında başladı.

2019 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Ocak 2020'de Bragantino'ya kiralandı ve 2022 Ocak'ta ise 1.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı. 22 yaşındaki sol bekin Brezilya ekibiyle Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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