Okan Buruk: Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u 2-1'le eledikleri kupa maçı sonrası konuştu.

Buruk yayıncı kuruluşa verdiği röportaja, "İstediğimiz galibiyeti aldık. 8 lig, 3 kupa galibiyeti... Bu çok önemli, çok değerli Daha çok kazanacağımız maç var. İki kupayı da istiyorsak, bundan daha iyisini yapmamız lazım. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz." sözleriyle başladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Buruk, yakaladıkları galibiyet serisinde taraftarlarının öneminin büyük olduğunu belirtip, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de yıldız göndermesi yaparken "Taraftarlarımız çok değerli, onlarla güçlüyüz. Hepsine ulaşmak istiyoruz. Büyük kalabalık var, bazen resim çekilemiyoruz, imza atamıyoruz. Bundan üzülüyoruz. Onların yanımızda olması, Türkiye'de, Avrupa'da verdikleri destek... Dünya çapında bir marka Galatasaray. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. En çok yıldızı olan takımı. Çok önemli rakiplerle yarışıyoruz. Bu rakiplerimizi geçmek istiyoruz. Yeni şampiyonluklar istiyoruz." şeklinde konuştu.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

"Uğur Çiftçi transferi ne durumda?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız." dedi.

HAKEM SORUSUNA CEVAP

"Son lig maçında hakeme eleştiride bulunmuştunuz. Bu maçta hakemi nasıl buldunuz?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, "Hatayspor maçının hakemi için bir şey söylemedim. Yanlış duymuş olabilirsin. İlk Alanya maçında eleştirimiz oldu, yanlış kırmızı kart vardı. Bütün Türkiye eleştirdi. Maçtan sonra görüntüleri net bir şekilde gördükten sonra konuşabiliriz. Kulübede görüntüleri izlemedim. Sonuca direk etki var mı, bilmiyorum. Alanya maçında bizim aleyhimize çok net bir hata yapıldı. Her takıma hata yapılıyor. Lehine veya aleyhine hata kimse istemez. Ama bu da kolay değil. Bu maçtaki pozisyonları izlemedim. Bir şey varsa, siz bizi aydınlatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.