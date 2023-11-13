Okan Buruk takımda rotasyona gidecek

Galatasaray'a depremi yaşayan ve zor şartlarla mücadele veren Hatayspor 'dur' dedi. Ve bu mağlubiyet sarı kırmızılı takımda şu ana kadar kazanıldığı için yapılmasına gerek duyulmayan sorgulamalara neden oldu.

Yönetim, teknik ekip ve futbolculara göre 2-1'lik yenilgide verilmeyen penaltıları sebebiyle hakemler suçluydu. Ancak teknik direktör Okan Buruk, daha doğru değerlendirme yapabilmek adına sorgu yelpazesini genişletti.

ROTASYONA GİDECEK

Maç sonu "Öncelikle kendimi sorgulayacağım" diyen Buruk, kadro tercihini, oyun taktiğini ve oyuncu değişikliklerini gözden geçirecek. Yorgunluk faktörünün de değerlendirildiği sarı kırmızılı takımda Buruk'un milli ara sonrasında beklentileri tam olarak karşılayamayan bazı oyuncuları rotasyona sokması bekleniyor. Rakibe ve maçın önem durumuna göre önümüzdeki günlerde kadroda önemli değişimler söz konusu.