Okan Buruk: Tam anlamıyla farklı bir gece oldu!

Maç sonun yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan Okan Buruk şunları söyledi;

“Çok değişik bir gece yaşadık. Futbol adına çok şeyi bir arada yaşadık. Erken iki gol yedik, ilk iki top da gol oldu. Oyun içinde var olmaya çalıştık. Zaman zaman hatalar yaptık ama 4-2'ye kadar çoğu şeyi iyi yaptık. 37 kez rakip ceza sahasında oynamışız ama 11/11 şut isabeti tutturan bir Beşiktaş var. 7 gol oldu. Beşiktaş'ı tebrik ederiz, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizim üzüntümüz saha içiyle ilgili. Rakibi sahasından çıkarmayan bir takım olarak oyunu çabuk kaybettik. Bizim giren oyuncularımız oyuna katkı vermediler. Bundan sonraki maçlarda bununla ilgili önlemleri alacağız. Neden farklı bir gece yaşadık bugün? İlk kez VAR çizgilerinin çekilmediği bir gece yaşadık. Prosedüre göre hakemlerin gelip bizi bilgilendirmesi lazımdı, yan hakemlerin bilgisi olsa 3. ve 4. goller ofsayt olabilirdi. Bizim maçtan koptuğumuz 3. ve 4. goller ofsayt olarak gözüküyor. Kulübümüz bununla ilgili girişimleri yapacaktır muhtemelen. Yan hakemler belki VAR'a güvenip de bayraklarını kaldırmadılar. VAR olmasa ofsayt kararı verebilirlerdi”