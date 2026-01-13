Okan Buruk: Taraftarlarımıza iyi bir maç göstermek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray, kupadaki ikinci maçında deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk; "Türkiye Kupası'nı sportif yanı dışında bu tür gelmediğimiz yerlerde oynamak büyük mutluluk.Bizi karşılayan Galatasaray taraftarları vardı. Takımımızı çok güzel karşıladılar. Bizi izlemeye gelen taraftarlarımıza iyi bir maç göstermek istiyoruz. Birinci düşünmemiz gereken rakibe saygı. Grupta ilk maçımızı kazandık. Yine kazanırsak liderliği devam ettireceğiz. Bu saygı, saha içinde konsantrasyonu getirecek." dedi.