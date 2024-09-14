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Spor

Okan Buruk tarih verdi! Icardi ne zaman dönecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Icardi'nin dönüşü hakkında da bilgi verdi.

14 Eylül 2024 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Okan Buruk tarih verdi! Icardi ne zaman dönecek?
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ"

"Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici."

"BUNA İHTİYACIMIZ VARDI"

"Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafası ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor. 4'te 4 ile başlamak bizim için önemli. Hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak istiyoruz. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Sallai, Icardi ve Ziyech yoktu. Sahada olan oyuncular yüzde 100'ünü verdi."

'GABRIEL SARA İYİ OYUN OYNADI'

"Oyuncular yeni bir ülkeye geliyor. Sezon başı, bu hazırlık süreci önemli. Bizde iki türlü şey var. Ya öldürüyoruz ya da fazla yukarı çıkarıyoruz. Yukarı çıkarmamıza da gerek yok. İyi bir oyun ortaya çıkardı. Bunu ondan hep isteyeceğiz. Lucas ile birlikte çok iyi iş yaptılar. Savunmamızın performansı orta sahanın iyi olmasını da sağladı. Savunmamızın önemi yüksekti. Takımımız genel olarak iyi oynadı. Çok fazla abartmamak lazım. Çok fazla öldürmemek de lazım. 3 gün sonra bir maçımız daha var."

"MUHTEŞEM ATMOSFER"

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi muhteşem bir atmosfer yarattılar. Burada takımın iyi olması onları da oyunun içine çekiyor. Takım ve taraftar birleşerek iyi bir gövde gösteri yaptı."

"FORVETLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

"3 önemli forvetimiz var. Hepsi geldiğinde sistemsel olarak ne yapacağımıza bakacağız. Takımı sahiplenmeleri çok önemli. Osimhen, Batshuayi bunu yapıyor. Icardi zaten bir efsane oldu."

MAURO ICARDI AÇIKALMASI

"Icardi'nin tedavisi kendi ülkesinde sürüyor. 2-3 gün içinde burada bizimle olacak. Şu anda gözüken 2 hafta daha süresinin olduğu."

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