Okan Buruk: Tek söylediğimiz, ya beraber çıkarız ya da hiç çıkmayız oldu

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:57

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi performansını ve yaşanan ırkçılık olayını değerlendirdi.

Okan Buruk, yaşanan ırkçılık olayı hakkında; "Dünkü olayda Webo hocanın tribüne atılması, saha içindeki hakemlerin davranışları, gerek olmayan şeylerdi. Orada çıkan bir söz herkesin, hem Webo hocanın tepkisine yol açtı ve sonra bu tepki büyüdü.

Bu bizim için büyük bir deneyim oldu. Oradan soyunma odasına gidişimiz, sonra oyuncularımızla aldığımız karar... Burada en önemli şeylerden biri de rakip takımın, özellikle Neymar ve Mbappe'nin saha kenarına gelip destek olması ve maçı oynamak istememeleri. İki takımın ortak aldığı bir karar oldu aslında. Bütün oyuncularımıza saygı duyuyoruz.

İçeride de bizim için zor bir yönetim oldu, her anlamda zorlandığımız 1 saat geçirdik. Tekrar maça çıkıp oynamanın doğru olmadığını düşündük. UEFA'nın bugüne erteleme kararı, bizim de isteğimizle çok doğru oldu. Hepimizin karşı olduğu şeyler, uzun zamandır yorumlar yapıyoruz, tepkiler veriyoruz." açıklamasında bulundu.

"İKİ TAKIM OYUNCULARI BERABER TEPKİ VERDİ"



Genç teknik adam sözlerinin devamında; "Etkilenen çok oyuncu oldu. İki takım oyuncuları beraber tepki verdi, içeride birbirine destek olan çok oyuncu vardı. Bizim tek söylediğimiz, ya beraber çıkarız ya da hiç çıkmayız oldu.

Burada, bu duruşu takımla birlikte sergilemek, iki takımın birlikte sergilemesi çok değerliydi. Dünkü maç başlasaydı, dün için bir kayıp olacaktı bu hem maç açısından, hem de dikkat çekme açısından. Takımımızın, başkanımızın, yöneticilerimizin bir duruş sergilemesini çok doğru buluyorum.

Bir yandan da sahaya çıkmazsak korkularımız vardı, 3 puan silinebilir, ceza alabiliriz. UEFA'ya da teşekkür etmek lazım, bu anlayışı gösterdiler. Bu kadar büyük organizasyon içinde maçı bugüne erteleme kararı aldılar." dedi.

"YUKARILARA TIRMANMAK İÇİN ADIM ATMAMIZ GEREKİYOR"



Buruk son olarak; "Dünkü olaydan sonra bu maça çıkıp bitirmek çok zordu. Bugün istediğimiz gibi bir oyun olmadı ama artık lige döneceğiz, yukarılara doğru tırmanmak için adım atmamız gerekiyor. Dünkü soyunma odasındaki birlikteliği yakalayabilirsek, ligde iddialı takımlardan biri olacağız. Puan farkı var ama bu farkı geçen sene kapattık, bu sene de kapatmak için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.