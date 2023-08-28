Okan Buruk, Tete ve Barış Alper arasında kaldı

Galatasaray'da Molde ile oynanan ilk maçta mücadelenin kahramanı olan Yunus Akgün, takımdan ayrıldı. Okan Buruk, rövanş maçında Yunus'un yerine forma vereceği ismi ise henüz belirlemedi.

TETE YA DA BARIŞ ALPER

Takımdan ayrılan Yunus Akgün'ün yerine sağ kanat pozisyonunda oynamak için Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında idmanlarda forma rekabeti yaşanıyor.

Molde maçında Muslera'nın önünde yine Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino dörtlüsü görev alacak. Cezası biten Torreira ilk 11'e dönecek ve orta sahada Oliveira'yı tamamlayacak. İleri uçtaki Icardi'ye Mertens ve Kerem Aktürkoğlu destek verecek.