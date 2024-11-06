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  • Okan Buruk Tottenham maçı öncesi konuştu! İşte Victor Osimhen sözleri
Spor

Okan Buruk Tottenham maçı öncesi konuştu! İşte Victor Osimhen sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Maç çok iyi hazırlandıklarını söyleyen başarılı teknik adam, Victor Osimhen hakkında gelen soruyu cevapladı. İşte detaylar...

6 Kasım 2024 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Okan Buruk Tottenham maçı öncesi konuştu! İşte Victor Osimhen sözleri
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Tottenham maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil."

"Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

"Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak."

"UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ İNŞALLAH KAZANIRIZ"

"Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir mi?"

"Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."

"Tottenham geçiş hücumlarından çok gol buluyor ama set oyunlarında da çok iyiler. Hata yapmamalıyız, top bizde kalmalı. Sabırlı, hızlı oynamalıyız e erken düşünmeliyiz. Top bizdeyken arka alandaki yerleşimimiz de önemli. Geçişte iyiler ama çok fazla pozisyon da veriyorlar."

"OSIMHEN İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

"Cesur mu oynayacaksınız yoksa önlemi alacaksınız?"

"Son iki maçta farklı sistemler oynadık ama ana oyunumuz 4'lü savunma. Oyuncu ve rakibe göre bunları değiştiriyoruz. Victor Osimhen idmana çıktı, onunla ilgili ve diğer oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Son idmanda bunu netleştirmeye çalışacağız. Galatasaray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak."

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