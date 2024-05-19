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Spor

Okan Buruk: Üzüntülüyüz, özür dileriz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra, 'Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz.' ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 2024 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Okan Buruk: Üzüntülüyüz, özür dileriz
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık."

"Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz."

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