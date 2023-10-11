Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın bileği bükülmüyor

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu, ezeli rekabetteki heyecana tavan yaptırdı. Türk sporunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki kulvarda sezona fırtına gibi başlaması, futbolseverleri de keyiflendirdi.

Geçen sezonki çekişmelerini bu sezona taşıyan Galatasaray ve Fenerbahçe, hem oynadıkları futbol hem de aldıkları skorlarla 'Bu ligin üzerinde' bir görüntü sergiliyor. Bu rekabette öne çıkan isimler genelde futbolcular olsa da kilit faktörün unutulmaması gerekiyor: Teknik direktörler.

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın son dönemdeki en dikkat çeken tarafları ise 'Yenilmeyen' takımlar yaratmış olmaları.

OKAN BURUK AVRUPA'DA DA İYİ

'Lige en iyi başlangıç yapan iki Türk teknik adam'dan biri; Galatasaray'da hem futbolcu hem de hoca olarak lig şampiyonluğu yaşayan iki isimden biri; "ligde iki farklı takımı şampiyon yapma unvanına en genç yaşta (49) ulaşan teknik adam" gibi pek çok unvanın sahibi olan Okan Buruk'la Galatasaray, ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunu 14 olarak geliştirmişti.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisi 22 maça ulaştı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide 30 Nisan'da Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray; sonrasındaki 6 lig mücadelesini (biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Aslan bu sezon da Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE KARTAL'LA UÇUYOR

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 28 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Kanarya'nın başında son yenilgisini UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat 2022'de Slavia Prag önünde alan deneyimli çalıştırıcı, sonrasındaki 12 lig maçından 9 galibiyet 3 beraberlik çıkardı. Geçen sezon verdiği ara sonrası Kanarya'ya geri dönen İsmail Kartal bu sezon ligde 8'de 8, Avrupa kupalarında 8'de 8 yaparak 16 galibiyet elde etti; yenilmezlik serisi 28 maça çıktı.

Kartal, Fenerbahçe ile son 28 maçta 25 galibiyet 3 beraberlik alarak olağan üstü bir grafik yakaladı. Deneyimli hocanın, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'deki yenilmezlik serisi ise 14 maç. Bu; Kartal'ın Fenerbahçe'sinin toplamda son 22 lig maçında 19 galibiyet 3 beraberlik aldığı anlamına geliyor.